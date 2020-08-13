Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности

Компания «Русием» представила нового технического директора — Антона Фишмана, ведущего эксперта по информационной безопасности, ИТ-технологиям и разработке систем.

Антон с отличием окончил Академию «РАНХиГС» по специальности «Компьютерные технологии в бизнесе». В период с 2006 по 2015 г. работал в крупных компаниях и организациях, таких как «Систематика», ВСС и Росреестр, занимаясь проектами по разработке систем автоматизации, построению систем безопасности и созданию ИТ-инфраструктуры. В 2015-2017 гг. занимал пост директора по информационным технологиям и проектному бизнесу в компании Incity (Incity,Deseo). С 2017 по 2020 г. являлся руководителем департамента системных решений компании Group-IB.

«Моя основная задача в компании RuSIEM, — сказал Антон Фишман, — усиление команды проектирования и разработки, а также развитие продукта с учетом самых перспективных технологических трендов и наиболее значимых вызовов рынка информационной безопасности. Совершенствование аналитических инструментов, использование современных технологий выявления аномалий, предиктивная аналитика, удобный интерфейс с функционалом оркестрации и реагирования на инциденты и Threat Hunting-а — вот основа для построения SOC-ов нового поколения, а, следовательно, и современных SIEM-систем».

Новый технический директор уверен, что система RuSIEM обладает огромным технологическим и коммерческим потенциалом, и планирует вместе со своей командой вывести это программное решение в лидеры отечественного рынка и выйти на рынки Европы и Азии.

Основатель компании RuSIEM Максим Степнченков приветствовал решение Антона Фишмана присоединиться к команде разработки: «С Антоном мы знакомы давно, на мой взгляд, это один из ведущих визионеров рынка ИБ, авторитетнейший эксперт по безопасности и прекрасный командный игрок. Нисколько не сомневаюсь, что его опыт даст серьезный толчок развитию продукта».