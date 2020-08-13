Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам

Университет 2035 совместно с холдингом TalentTech запустили онлайн-сервис корпоративного обучения сотрудников «Цифровыенавыки.рф». Компании смогут протестировать и обучить своих сотрудников базовым цифровым навыкам для эффективной удаленной работы и выбрать дальнейшую траекторию развития необходимых навыков по направлениям: инфобез, владение Excel, аналитика данных, современные методы коммуникации и цифровые тренды.

Сервис «Цифровыенавыки.рф» создан в рамках комплекса мероприятий государственной поддержки программ по развитию цифровой грамотности. Согласно планам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», к 2024 г. 10 млн человек смогут пройти обучение по различным программа цифровой грамотности.

Получить бесплатный доступ к образовательному контенту могут компании-партнеры 2035, которые входят в консорциум проекта «Цифроваяграмотность.рф». Технологическую и методологическую подготовку платформы обеспечил модуль «TalentTech.Обучение» – решение для адаптивного тестирования и развития навыков. Система протестирует сотрудников и подберет каждому план обучения только по тем темам, где есть пробелы в знаниях.

Обучение будет проходить по следующим навыкам: навыки дистанционной работы; основы тайм-менеджмента; безопасность работы в удаленном формате.

«Вовлеченность в обучение после тестов составляет 65%. Адаптивность, персонализация плана обучения стимулирует человека активнее учиться – на 30% больше сотрудников проходит такое обучение и завершает его. Также адаптивность помогает быстрее пройти курс и сэкономить время за счет определения развитых зон и выявления конкретных тем внутри раздела, по которому надо дообучить сотрудника. Благодаря этому сотрудники завершат обучение в два раза быстрее. Работодатель получает аналитику по развитию навыков сотрудников для принятия дальнейших управленческих решений», – сказал Иван Шугайлов, руководитель модуля «TalentTech.Обучение».

«В 2019 г. в консорциум по развитию цифровой грамотности, в который объединились ведущие отраслевые компании России, они запустили онлайн-сервис "Цифроваяграмотность.рф", где люди могли освоить основы цифровой грамотности. В этом году пандемия коронавируса еще раз подтвердила востребованность цифровых навыков в "нецифровых" профессиях, и мы запускаем новый ресурс для бизнеса. Согласно цели федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", к 2024 г. 40% населения повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики. Университет 2035 продолжит поддерживать инициативы бизнеса по вовлечению граждан страны в цифровую экономику и приглашает новых участников в консорциум для успешных коллабораций», – отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

Как это работает: на старте определяют, какие навыки нужно оценить, затем сотрудников подключают к платформе; сотрудник проходит тест, узнает свои сильные и слабые стороны. Система подбирает ему план обучения; сотрудник учится. После обучения он еще раз сдает тест. Если пользователь не подтверждает владение навыком, то он снова приступает к обучению.

«Формирование и усиление цифровых компетенций наших сотрудников мы считаем одним из наивысших приоритетов компании на пути цифровой трансформации. Прошли времена, когда знание программ Microsoft Office было достаточным. Сейчас сотрудникам необходимо разбираться в широком многообразии внутренних платформ и ИТ-систем, эффективно взаимодействовать с клиентами и коллегами через удаленные и цифровые каналы, стать более продвинутым в вопросах кибербезопасности и многое другое», – отметил Олег Малышев, руководитель отдела стратегии компании «Почта России» - компании участника консорциума по развитию цифровой грамотности.

Помимо бесплатного базового пакета, предлагается дополнительная подготовка по направлениям: инфобез, владение Excel, аналитика данных, владение современными методами коммуникации и знание цифровых трендов.

«Быстрый старт обучения, адаптивность, надёжная проверка знаний, доступ с любого устройства и геймификация образовательного процесса - все это делает платформу цифровыенавыки.рф удобной в использовании как работодателями, так и самими сотрудниками. Мы наблюдаем очередной удачный опыт взаимодействия бизнеса и государства – бесплатно прокачать цифровые навыки своих сотрудников предлагают ведущие отраслевые компании России, входящие в Консорциум по развитию цифровой грамотности», – сказала Валентина Куренкова, и.о. директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика».