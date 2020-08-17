«Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов

ИТ-Марафон пройдет с сентября по ноябрь и, как отмечают в компании, позволит решить реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры узкопрофессиональной сферы. Для молодых специалистов это реальный шанс попробовать свои силы в решении практических технологических задач компании-лидера нефтегазовой отрасли, продемонстрировать свои профессиональные качества потенциальному работодателю и найти единомышленников для обмена знаниями и реализации совместных проектов.

Первым этапом марафона, организатором которого выступил корпоративный институт компании ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти», станет сентябрьский «Хакатон трёх городов» – соревнование по машинному обучению для студентов и аспирантов вузов Уфы, Казани и Самары. Участникам предстоит решить классическую «задачу почтальона» применительно к нефтегазовой тематике.

В октябре на базе Уфимского Авиационного Технического Университета (УГАТУ) пройдет ИТ-соревнование по разработке роботизированного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью компании «Роснефть».

Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft Proppant Check Challenge, который стартует в сентябре как для опытных, так и для начинающих ИТ-специалистов. Задача соревнования: определение по серии фотографий линейных размеров зерён пропанта – специального гранулированного материала, используемого для интенсификации нефтедобычи.

А уже 28 ноября в Москве будут подведены итоги и награждены победители всех трех соревнований. Помимо денежного вознаграждения талантливых программистов ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании.

Как отметили в «Роснефти», цифровизация бизнес-процессов – одна из ключевых задач компании в рамках реализации стратегии «Роснефть-2022». Компания планомерно внедряет передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности.