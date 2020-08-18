Исследование ACCA: 79% россиян ожидают снижения доходов из-за пандемии

ACCA, глобальная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета, опубликовала результаты опроса, посвященного исследованию влияния COVID-19 на деятельность организаций в России и мире.

Согласно данным отчета, пандемия продолжает оказывать влияние на деятельность организаций и после завершения карантинных мер, критическим образом воздействуя на цепочки ценностей компаний, независимо от их размеров и географического положения. Больше всего респонденты в России и мире отмечают снижение продуктивности сотрудников, почти 50% опрошенных отметили этот фактор. Среди категорий, на которые пандемия оказала самое большой влияние, финансисты во всем мире называют проблему движения денежных средств и необходимость приостановить запуск новых проектов, а также отложить инвестиции в развитие производства и расширение мощностей. Россиян больше глобальных коллег волнует, что увеличилось число нарушений условий договоров и невозможность изменить условия займов. 55% опрошенных заявили, что процесс закупок в их организациях остановлен или сильно сокращен.

Если в марте 2020 г. пересмотреть свои финансовые планы были готовы 53% компаний, то в июне 82% компаний в мире и 86% в России отчитались об изменениях в финансовом планировании. Участники опроса ожидают, что доходы компаний неизбежно сократятся по сравнению с прошлым финансовым годом. В России 79% участников опроса настроены на снижение доходов, 17% не ожидают изменений и лишь 6% говорят о росте. Больше всего обеспокоены в ОАЭ, где ожидают сокращения 95% опрошенных, Китая (91%) и Бразилии 91%.

В целом, стратегии развития организаций меняют фокус на долгосрочные планы. В России горизонт планирования в 4-6 недель актуален для минимального числа опрошенных.

Говоря о помощи государства, 35% участников опроса во всем мире назвали их эффективными. В России довольны помощью властей 12% респондентов, при этом почти половина (48%) указали, что предложенная поддержка нерелевантна отрасли работы их организации.

При этом Россия лидирует среди других стран по предоставлению своим сотрудникам комфортных гибких условий работы в период пандемии, включая возможность удаленной работы.

COVID-19, безусловно, будет оказывать влияние на работу предприятий в России и мире и в дальнейшем. В нашей стране большинство опрошенных (почти 70%) говорят о том, что произойдет окончательная трансформация рабочих процессов и все меньше будет требоваться физическое присутствие в офисах и на производстве. Более 55% россиян обеспокоены тем, что и далее будут сложности с поездками в командировки для решения бизнес-задач. Наряду с глобальными коллегами почти 50% россиян отмечают, что в новой реальности необходимо будет получать новые умения и навыки.