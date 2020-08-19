Мобильное подразделение Samsung Electronics в России возглавил Александр Углов

Компания Samsung Electronics объявляет о новом назначении в руководстве компании. Александр Углов назначен руководителем подразделения портативной техники Samsung Electronics в России. На этом посту он будет отвечать за развитие и продвижение продуктового портфеля мобильных устройств компании.

Александр Углов имеет более чем 20-летний опыт управления и планирования стратегии продаж. За годы работы в ведущих международных IT-компаниях, он приобрел обширную экспертизу в сфере высоких технологий. В разное время Александр отвечал за взаимодействие с ключевыми клиентами, вывод новых категорий и продуктов на рынок, разработку продуктовой маркетинговой стратегии и ценообразование, стратегическое и операционное управление коммерческой деятельностью компаний, развитие розничных и партнерских каналов сбыта федерального масштаба.

Александр Углов – выпускник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана по специальностям «Информатика и управление» и «Автоматизация и управление», также он окончил программу «Корпоративные финансы» Высшей школы бизнеса при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.