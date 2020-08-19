Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за II квартал 2020 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 г. и значительно превосходит прогноз начала II квартала 2020 г.

Доля потребительских моделей ноутбуков выросла на 3%, а потребительских моделей десктопов – на 6% по сравнению с первым кварталом 2020 г. Эти показатели хорошо коррелирует с возросшей покупательской активностью в мае–июне 2020 г.в секторе непродовольственных товаров (по данным ЦБ России, рост продаж в секторе составил 5,2% в мае 2020 г.).

«Основными драйверами роста явились удаленная работа и обучение, отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях. Основным спросом пользовались высокопроизводительные модели с процессорами Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, а также игровые модели. Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», – отметил Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC.

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании: Lenovo (21,7% от всех поставленных за квартал ПК), HP Inc. (20,6%), Acer Group (16,5%), ASUS (14,7%) и Dell Technologies (4,6%).

Поставки настольных ПК во II квартале 2020 г. увеличились на 1,6% относительно прошлого года и составили 432 тыс. штук, причем основной популярностью пользовались устройства All-in-One. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и DELL Technologies (5-е).

Сегмент ноутбуков увеличился на 47,0% по сравнению с показателями второго квартала 2019 г. Поставки составили 1,059 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. ASUS, HP Inc., Acer Group и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

«В III квартале 2020 г. на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к росту поставок в связи с опасениями второй волны COVID-19, и рост составит 18,9%. В IV квартале 2020 г. рост поставок сменится спадом на 4,0%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9,0%. В 2021 г. рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 г. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения», – сказал Дмитрий Ильин.