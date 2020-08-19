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В первом полугодии 2020 г. резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие инновационных производств 3,2 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Объем инвестиций в развитие производств резидентов технополиса в первом полугодии 2020 г. составил 3,2 млрд руб., что на 23% больше, чем во втором полугодии 2019 г., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время визита на площадку особой экономической зоны в Алабушево 19 августа 2020 г.

«С 2006 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие своих производств почти 32 млрд руб. За это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний, которыми создано почти 6500 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов на инновационных производствах на пяти площадках особой экономической зоны в Москве», – рассказал вице-мэр.

Он также отметил, что в Москве темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам 2019 г. составил около 9%, а в особой экономической зоне - порядка 40%.

Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 г. она составила 10 млрд руб., что на треть больше, чем в аналогичном периоде 2019 г.

Льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% сумму обязательных платежей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«В первые шесть месяцев 2020 г. экономия резидентов технополиса составила почти 170 млн руб. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии, а также были направлены на развитие производства и совершенствование материально-технической базы», – отметил руководитель департамента.

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