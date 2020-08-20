Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами

При создании цифровой образовательной среды (ЦОС) Минпросвещения будет опираться на опыт уже реализованных федеральных и региональных проектов в сфере образования, а также опыт крупных игроков российского рынка образования. Об этом сообщил заместитель директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Александр Лямин на всероссийской онлайн-августовке «Яндекс.Учебника» «Школа и цифровое образование», которая состоялась 20 августа.

Александр Лямин рассказал о стратегических целях нацпроекта «Образование», ключевой из которых является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования, а также об этапах цифровизации образования в России и создания цифровой образовательной среды.

«Опыт пандемии показал, что в стране есть хорошие, интересные решения и сервисы, которыми многие пользовались и популярность которых была высокой. Сделать с нуля большое количество качественных сервисов и образовательного контента сложно, и здесь мы пойдем по пути взаимодействия с крупными игроками рынка. У нас амбициозные цели и короткие сроки, в которые нужно создать сервисы и базу верифицированного, интерактивного, увлекательного и эффективного контента. И уже наработанный опыт просто бесценен», – сказал Александр Лямин.

Сотрудник ведомства добавил, что учитель в системе образования является самой важной фигурой, сравнил учителей с драйверами «на передовой», которые будут работать с «цифрой». Пообещал, что министерство уделит много усилий обучению учителей работе с платформами, работе с ИТ-средствами, работе учителей с контентом.

ЦОС – это единая цифровая платформа, которая упростит учителям планирование, подготовку и проведение уроков, даст возможность автоматической проверки домашних заданий, а ученики получат доступ к верифицированному образовательному контенту и сервисам высокого качества. Регионы получат доступ к федеральным сервисам.

Директор Алтайского Института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов рассказал о пяти шагах цифровизации региональной системы образования, которые помогли преодолеть сложности в период пандемии. По его словам, самое важное – это кадры, необходимо сформировать сообщество лидеров цифровой трансформации, найти лучшие практики, обучить специалистов школ. Кроме того, нужно создать инфраструктуру, организовать многоканальную коммуникацию, правильно действовать в условиях неопределенности, развивать проекты на базе исследований.

Представители «Яндекс.Учебника» предложили варианты решения проблем, с которыми столкнутся учителя в начале учебного года: это пробелы в знаниях после карантина, включение детей в нормальный учебный режим, перенос Всероссийской проверочной работы с апреля на осень 2020 г. Еще один острый вопрос, который стоит перед школьным образованием сегодня, – это вероятность повторения пандемии и готовность российских школ к выходу на дистанционное образование.

Создатели «Яндекс.Учебника» рассказали о проведенном в разгар весеннего дистанта опросе учителей, зарегистрированных на платформе, которое показало, что большинство педагогов (80%) испытывают затруднения с подбором цифровых инструментов под методические цели.

«Цифровые сервисы – это не панацея. Это инструмент, который в руках педагога позволяет решить те или иные педагогические задачи. В апреле 2020 г. мы провели большое исследование, которое показало, что учителя испытывают сложности в подборе инструментов под свои методические цели. Главное – научиться применять цифру по месту, согласно текущей учебной задаче. А наша роль – помочь педагогу постепенно интегрировать цифровые инструменты и уметь их сочетать для повышения эффективности», – сказал директор по развитию «Яндекс.Учебника» Дмитрий Растворов.

Для того, чтобы помочь учителям, на платформе «Яндекс.Учебника» была также создана программа развития педагогов «Я учитель». Для российских педагогов в 2020/2021 учебном году будут доступны дистанционные курсы по самым актуальным темам – базовые цифровые компетенции учителя, функциональная грамотность, инклюзивное образование в общеобразовательной школе, выгорание, работа с трудным поведением и другие. В частности, с 5 октября по 5 ноября пройдет интенсив «Я учитель», в котором могут принять участие все желающие учителя.

С этой же целью «Яндекс.Учебник» создает комплексные инициативы для педагогов, которые просто встроить в образовательный процесс. Так, с 5 октября по 25 декабря можно будет принять участие в марафоне по функциональной грамотности.