В RuSIEM назначен коммерческий директор

Должность коммерческого директора RuSIEM занял Яков Ставринов, перешедший в компанию из Group-IB.

В качестве коммерческого директора компании RuSIEM Яков будет решать задачи по выстраиванию новых и развитию уже существующих каналов продаж. Он займется развитием партнерского канала, как классического, так и технологического, не только на внутреннем рынке России, но и в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Таджикистан), запуском новой партнерской программы RuSIEM и дальнейшим усилением и развитием команды через привлечение новых сотрудников.

Яков окончил в 2005 г. Сибирскую автомобильно-дорожную академию по специальности «Менеджмент организаций». Трудовую деятельность начал в 2006 г. в Омской компании «Бизнес техника», затем работал в компании SoftlineTrade, а также участвовал в стартапе и вел проект vbnh.ru. После переезда в Москву Яков занимался продвижением систем искусственного интеллекта в «Лаборатория Наносемантика», возглавлял направление по работе с финансовыми институтами в компании «Аладдин Р.Д.». До перехода в RuSIEM работал в Group-IB, где в качестве директора по продажам вел направление финансовых институтов.

Максим Степченков, совладелец компании RuSIEM, сказал: «Я давно находился в процессе поиска коммерческого директора, который помог бы мне выстроить в первую очередь партнерский канал. Продукт уже достаточно зрелый, и мы делаем прорыв не только на российском рынке, но и за пределами СНГ, так, например, активно вышли на рынки Юго-Восточной Азии и Европы. После прихода Якова я хочу сфокусироваться на визионерстве и развитии новых рынков и новых продуктов. Так, совместно со "Сколково", мы планируем запустить программу по поддержке стартапов и встраиванию их в наши продукты. А вместе с новым техническим директором уверен, что сможем вывести на международный рынок несколько новых и интересных решений».

«В первую очередь я хочу поблагодарить за свой опыт и знания компании, в которых мне посчастливилось работать до прихода в RuSIEM, — сказал Яков Ставринов. — Основной вывод, который был мной сделан из моего опыта: нанимая сильных людей, не надо говорить им что делать, максимум что должна дать им компания — это направление и поддержку. Основа и фундамент успешной компаний — это в первую очередь люди, которые знают, что они делают историю, историю свою и историю компании. Именно на этом принципе сформирована новая команда. Понимая, что зрелость информационной безопасности в России начинает выходить на достойный уровень, я знаю, что нельзя построить защиту на одном решении. Как правило, это комплекс решений, сведения из которых используются для мониторинга и выявления инцидентов в SIEM-системе. Компания RuSIEM будет фокусироваться на технологическом партнёрстве с игроками рынка ИБ, и это одна из основных задач в ближайшее время».