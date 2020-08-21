DiHouse – первый официальный дистрибутор домашней техники Doni в России

Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») заключила контракт на поставку в Россию из Китая домашней бытовой техники под брендом Doni. diHouse начнет отгрузку первых роботов-пылесосов этого бренда в российские интернет-магазины уже в сентябре 2020 г.

Китайский разработчик и производитель электроники LEIYON Intelligence Technology Corp. развивает свой бизнес свыше 15 лет и экспортирует продукцию в более сотни стран. В 2014 г. на базе собственного исследовательского центра компания начала проектировать умную технику для дома, в 2015 г. создала бренд Doni и сейчас под этой маркой выпускает высокотехнологичные устройства в среднем ценовом сегменте.

«Наш новый партнер производит роботы-пылесосы, доступные широкому кругу потребителей. Цены на лазерные модели роботов начинаются от 30 тыс. руб., а аналогичный продукт Doni будет стоить около 20 тыс. руб.», – сказал Юрий Кацияев, руководитель департамента экосистемы Xiaomi в diHouse.

В продажу поступят три модели роботов-пылесосов Doni: V13, V16 с гироскопом и лазерная – LDS 901Z. Все они имеют несколько режимов уборки, включая влажную; встроенные датчики, предотвращающие столкновения и падения; программируемый график работы и функцию автоматического возврата на док-станцию, если заряд подходит к концу. Кроме того, лазерная модель умеет не только строить, но и сохранять карту помещения, что позволяет пользователям выборочно убирать самые загрязненные места, назначая зоны уборки и выставляя виртуальные границы.