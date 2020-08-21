Исследование Accenture: только 10% компаний имеют клиентоориентированные цепочки поставок, необходимые для устойчивости бизнеса

Лишь 10% компаний до пандемии коронавируса выстраивали клиентоцентрированные цепочки поставок, которые были устойчивыми и обеспечивали рост. Об этом говорит исследование Accenture «Право на рост: клиентоцентрированные цепочки поставок» (A License for Growth: Customer-centric supply chains), основанное на опросе 900 топ-менеджеров из Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, отвечающих за девять разных отраслей бизнеса.

В исследовании аналитики Accenture выявили основные проблемы цепочек поставок, усилившиеся из-за коронавируса. Среди них: негибкость в предоставлении недифференцированных предложений клиентам, слабые экосистемы и отсутствие в них подходящих партнеров, разрозненная технологическая архитектура, препятствующая эффективному сотрудничеству и совместным инновациям.

«Пандемия коронавируса показала острую необходимость развития гибких цепей поставок, обеспечивающих быстрое, безопасное, надежное производство и поставку всех основных товаров и услуг. Мы видим, что компании по всему миру пересмотрели приоритеты в части прозрачности и скорости принятия решений. Теперь важно сконцентрироваться на создании цепей поставок, ориентированных на клиента. Это приведет к росту по мере восстановления экономики», — сказал Крис Тиммерманс, старший управляющий директор Strategy & Consulting, руководитель глобальной практики Supply Chain & Operations.

За последние два года компании, представленные в отчете, инвестировали в среднем $153 млн в преобразование своих цепочек поставок. Однако лишь небольшая группа (10% опрошенных) эффективно использует эти инвестиции в соответствии с растущими и меняющимися требованиями клиентов. Мы выявили четыре ключевых принципа, которым следуют эти компании, укрепляя лидирующие позиции на рынке.

1. Сделайте акцент на клиента

Основывайте стратегию по управлению цепочками на ценностях клиента, хоть это и становится все более сложно, так как клиенты стремятся к осознанному потреблению и персонализированным решениям. Более двух третей (71%) ведущих компаний разрабатывают стратегии цепочек поставок, чтобы обеспечить опыт, связанный с ключевыми ценностями клиента, такими как устойчивость, конфиденциальность, безопасность данных, кастомизированные доставка и обслуживание.

2. Превратите результаты анализа в инновации

Инвестируйте в создание аналитической архитектуры совместной работы, которая поможет увеличить влияние цепочки поставок на доход и общий успех внутри и за пределами экосистем. Более половины от объема среднего роста доходов ведущих компаний достигается благодаря инструментам совместной работы и технологиям анализа данных.

3. Развивайте возможности таргетирования

Компании-лидеры в секторах B2B и B2C создали возможности для сегментации клиентов и продуктов в режиме реального времени. В сотрудничестве с департаментами закупок бизнес разрабатывает новые продукты и сервисы, находя потенциальных поставщиков для достижения целевых показателей маржинальности. Также они вкладывают средства в передовые средства обеспечения кибербезопасности, чтобы противостоять растущим угрозам, связанным с утечкой и хищением данных.

4. Заручитесь поддержкой CEO

Поддержка «сверху» — ключ к преобразованию цепей поставок. Топ-менеджеры чаще стимулируют обсуждение цепей поставок со своими советами директоров и преобразовывают эти обсуждения в результаты. Более половины (53%) из этих руководителей выделяют средства на инновации в цепях поставок, а 49% — на привлечение лучших специалистов для ускорения преобразований системы поставок.

Согласно аналитическому отчету, усилия, предпринятые компаниями-лидерами, окупились: за период 2017-2019 гг. они превзошли другие компании в нескольких областях. Например, компании-лидеры в управлении цепями поставок увеличили выручку в среднем на 13% по сравнению со средним снижением выручки на 5% у других компаний. Кроме того, вклад цепочки поставок в общий доход был в три раза больше, чем у других компаний (52% против 17%), а маржа (EBITDA) – на 2,5% выше.

«Сбой производственно-сбытовых цепочек поставок США, ЕС и Китая привел к тому, что мировая экономика во время пандемии потеряла не менее $126 млрд. Бизнесу важно провести “работу над ошибками” и перестроить свои цепи поставок, чтобы эффективно противостоять вызовам будущего. Компаниям потребуется развить способность предвидеть, реагировать на неопределенность и создавать из этого конкурентные преимущества. В сегодняшних реалиях такими преимуществами становятся: акцент на клиенте, гибкость в оперативном реагировании на вызовы как внутри, так и извне, создание универсальных центров управления в кризисных ситуациях, обеспечение непрерывности бизнес-процессов», – сказала Любовь Рожкова, управляющий директор направления «Стратегия управления цепями поставок» Accenture в России и Казахстане.