Рынок дронов превысил 1,3 миллиарда рублей на фоне роста интереса к развлечениям на улице

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания на рынке электроники и бытовой техники, проанализировала российский рынок дронов за первое полугодие 2020 г. За первые шесть месяцев россияне приобрели 95 тыс. летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 млрд руб., продажи выросли на 20% в штуках и 40% в деньгах по сравнению с первым полугодием 2019 г., что примерно вдвое выше, чем рост в 2019 г. относительно 2018 г. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи категории за полгода в денежном выражении увеличились на 50%.

Пик популярности дронов в этом году пришелся на июнь 2020 г. – россияне приобрели беспилотных квадрокоптеров на 42% в штуках и 110% в деньгах больше, чем годом ранее. Средний чек составил 13,7 тыс. руб. Повышенным интересом пользовались модели для фото- и видеосъемки с качественными камерами Full HD или 4K, средняя цена на которые снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Квадрокоптеры покупают и для развлечений, и для работы. Для кого-то это недорогое хобби и возможность почувствовать себя ненадолго пилотом, в других случаях – полноценный рабочий инструмент с высококачественной камерой и оригинальными ракурсами для съемки. Мы видим, что качественные дроны становятся более доступными, при этом появляются новые сценарии и развиваются сферы их применения (видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка и пр.). В первом квартале на российском рынке дроны стабильно демонстрировали позитивную динамику, в апреле после начала карантина оказались в «красной» зоне, но уже с мая начали расти высокими темпами, многие покупатели выбирают дрон как гаджет для семейного досуга на свежем воздухе», – отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

До 15% в штучных продажах и 70% в денежном выражении выросла доля продвинутых моделей с большим временем автономной работы из верхнего ценового сегмента от 30 тыс. руб., преимущественно бренда DJI, которые выбирают как для персональной, так и коммерческой фото- и видеосъемки. Позитивную динамику демонстрируют дроны начального класса за счет невысокой стоимости (до 5000 руб.) и расширения ассортимента. Такие модели приобретают чаще всего в качестве первого устройств и обучения управления полетами.

В период с января по июнь 2020 г. порядка 20% в продажах заняли беспилотные летательные аппараты с разрешением камеры Full HD и 4К. В денежном объеме рынка такие модели заняли более 65%. Наиболее высокую динамику продемонстрировали дроны Full HD – их продажи выросли в штуках в 3,7 раз и в 10 раз в деньгах. Основным драйвером стал ажиотажный интерес к складным и легким дронам DJI Mavic Mini и DJI Mavic Mini Fly More Combo, которые выгодно сочетают топовые технические характеристики и небольшую для такого типа устройств цену (в среднем 35 и 45 тыс. руб. соответственно). Проникновение профессиональных моделей и растущая доступность технологий способствовали увеличению доли дронов с защитой от столкновений с окружающими предметами (заняли порядка 20% продаж в штуках) и функцией следования за владельцем (около 15%). На модели с базовыми SD и HD камерами пришлось 60% проданных квадрокоптеров.

Российский бренд Pilotage второй год к ряду стал самым популярным брендом

По количеству проданных устройств первую строчку занял российский бренд дронов начального и среднего уровня Pilotage. В число лидеров вошли также Syma, DJI, SPL и Skymoto. В совокупности на топ-5 брендов пришлось порядка 80% продаж в штуках. Первое место на российском рынке по выручке от проданных устройств занимает DJI с долей более 70%. Самыми продаваемыми моделями оказались Pilotage Shadow HD FPV (RC62321), DJI Mavic Mini Fly More Combo и Pilotage Falcon X5W (RC61081). В топ-3 в денежном выражении оказались три модели DJI: Mavic Mini Fly More Combo, Mavic 2 Pro и Mavic Mini.