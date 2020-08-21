В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции

В России предложили создать единую платформу для заключения сделок в области инновационных технологий и центр экспорта российских ИТ-продуктов. Сервисы позволят ИТ-стартапам находить инвесторов и выходить на новые рынки сбыта. Идеи представлены на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» продолжается сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. Для стимулирования технологической отрасли участники конкурса предложили создать центры внедрения и экспорта российских ИТ-продуктов.

Один из участников конкурса, представитель инвестиционно-консалтинговой компании из Волгограда Роман Титов считает, что в России необходимо создать инновационную экосистему, которая обеспечит взаимодействие стартапов, венчурных фондов, инжиниринговых компаний и центров прототипирования, а также покупателей и дистрибуторов, готовых продвигать российские ИТ-решения и продукты на рынки.

Автор идеи предлагает ориентироваться на модель китайского города Шэньчжэнь, который считается одним из лидеров по уровню инвестиционной привлекательности и входит в рейтинг самых технологичных городов мира по версии портала Tech Insider. Сегодня Шэньчжэнь – это крупнейший азиатский мейкерспейс, место, где идея превращается в прототип и далее – в проект. Здесь в одном месте собраны дизайнеры, конструкторские бюро, лаборатории для прототипирования, инвесторы, эксперты по инжинирингу и маркетингу.

Создание аналогичного внедренческого хаба в России позволит обеспечить рост ВВП страны на дополнительные 2–3% в год. Дополнительно предлагается разработать единую платформу для рейтингования инжиниринговых команд, инициирующих венчурные ИТ-проекты. При оценке компетенций команд будут оцениваться их реализованные кейсы по проектированию, конструированию, прототипированию и др., наличие прототипа ИТ-продукта, объектов интеллектуальной собственности, опыт успешных внедрений и компетенции в области маркетинга. Платформа может быть полезной для всех участников производственной цепочки: инвесторам она позволит снизить риски, стартап-командам – найти первых потребителей продукции, крупным компаниям – получить данные о готовых продуктах для существующих рынков.

Другой автор – Сергей Ожегов – предложил создать центр, который будет стимулировать экспорт отечественных ИТ-решений. Российские компании, выходя на зарубежные рынки, сталкиваются с проблемой низкой квалификации ИТ-персонала за границей, особенно в развивающихся странах, с которыми у нашей страны больше всего перспективных контактов. Решить проблему можно через обучение иностранных коллег на собственных продуктах, что также будет формировать спрос на них со стороны зарубежного сообщества ИТ-специалистов и дистрибуторов. Российский и Московский экспортные центры смогут активно приглашать зарубежных партнеров на учебу в указанный центр.

Напомним, прием заявок для участия в форуме лидеров АСИ «Сильные идеи для нового времени» продолжается. Каждый может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все поступающие идеи пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты будут в режиме онлайн совместно с авторами корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом.