Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники

В рамках форума «Армия-2020» состоялось заседание экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству под председательством индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергея Сахненко. Эксперты обсудили нормативно-правовые акты и изменения в законодательстве в обеспечение принятых Правительством России мер, направленных на поддержку российской промышленности, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

Открывая заседание, Сергей Сахненко отметил важность принятых поправок в федеральные законы 44-ФЗ и 223-ФЗ, регулирующие закупки госкомпаний и компаний с госучастием. Законопроекты предусматривают введение механизма квотирования закупок отечественной продукции госзаказчиками.

«Сегодня на государственном уровне принимаются конкретные меры поддержки отечественной промышленности. И мы как отраслевое сообщество должны реализовывать принятые инициативы на местах. Новые поправки о квотах позволяют отечественным производителям получить гарантированный рынок, причем не только для уже выпускаемой продукции, но и для изделий, которые пока находятся в разработке. Тем самым квотирование будет иметь долгосрочный эффект и будет работать на перспективу, обеспечивая технологическое развитие радиоэлектронной отрасли», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко.

По итогам заседания участники сформулировали предложения по дополнительным мерам господдержки отечественных производителей. В их числе обязательства заказчика по авансированию в размере не менее 30-50%, введение особого налогового режима, обнуление таможенных пошлин на комплектующие.

В рамках мероприятия эксперты также обсудили инициативы по стимулированию применения отечественной электронно-компонентной базы в приборостроении. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, госкорпорации «Ростех», Союза машиностроителей России, предприятий холдинга «Росэлектроника», Национального центра информатизации, концерна «Автоматика», «Алмаз-Антея» и др.