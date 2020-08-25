Интернет-магазин Acer и Merlion запускает распродажу в честь годовщины

Интернет-магазин Aceronline.ru, совместный проект производителя компьютерной техники Acer и широкопрофильного дистрибьютора Merlion, подвел итоги двухлетней работы и объявил распродажу со скидками до 50%.

Выручка онлайн-брендшопа Aceronline.ru выросла почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (январь–июль). Ассортимент магазина также значительно расширился и теперь имеет более 1,7 тыс. товарных позиций. Особенный спрос на ноутбуки пришелся на период с марта по июль 2020 г. Наибольшей популярностью в разгар самоизоляции пользовались ноутбуки бизнес-класса, а также игровые.

Продажи ультратонких устройств по сравнению с прошлым годом выросли в 11 раз. Кроме того, за первые семь месяцев 2020 г. зафиксирован повышенный спрос покупателей на устройства с производительными видеокартами Nvidia RTX 2060 и выше. Их доля выросла на 60%, что обусловлено не только активностью геймеров, но и большим интересом к устройствам ConceptD.

С апреля 2020 г. была запущена услуга кредитования, которая показала свою востребованность – более 40% покупок совершается в кредит.

Для покупателей 29 августа ознаменуется большой распродажей со скидками до 50% в честь дня рождения Aceronline. Предложение будет распространяться на ноутбуки, мониторы, проекторы и аксессуары. В общей сложности в распродаже примут участие около 100 товаров, пользующихся особым спросом у покупателей. Общая продолжительность акции – с 24 по 30 августа.

«Наш официальный интернет-магазин существует уже два года, благодаря чему мы имеем возможность в режиме онлайн наблюдать за спросом на тот или иной товар, популярностью сервисов и акций, что позволяет здесь и сейчас совершенствовать качество нашей работы. Паттерны поведения покупателей меняются – все чаще пользователи выбирают дорогие устройства, делая ставку на производительность и мобильность. Мы в свою очередь предлагаем решения, которые удовлетворяют потребности самых избирательных клиентов и профессионалов разной направленности», – сказала директор по маркетингу Acer в России Екатерина Царева.

«Два года назад мы направили наши силы на очень амбициозный проект, который сегодня пользуется большой популярностью. Безусловно, нам очень приятно получать отклики довольных покупателей, которые возвращаются к нам вновь за покупками. Именно для них интернет-магазин совершенствуется, предлагая более гибкие условия. День рождения – это еще один повод сказать «спасибо» нашим покупателям», – отметила Анастасия Соколова, директор департамента маркетинга ГК Merlion.

Проект начал работу в 2018 г. Разработкой сервисов, организационным и техническим сопровождением интернет-магазина занимаются специалисты компании Merlion совместно с российским представительством компании Acer.