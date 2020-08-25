МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу

МТС объявила о запуске первого трека в рамках корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси».

Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи услуги и технологии связаны со сферой теле- и персонифицированной медицины. Также заказчика интересуют решения стартапов, которые будут способствовать улучшению клиентского опыта в сети клиник. Отобранные стартапы присоединятся к шестому набору акселерационной программы центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, подать заявку на участие в котором можно до 3 октября 2020 года. Программа рассчитана на два месяца, за это время команды с помощью менторов и экспертов МТС адаптируют свои решения под потребности бизнес-заказчика. После успешной акселерации, ее участники получат возможность запустить пилот с «Медси».

«Запуск совместной акселерационной программы является логическим продолжением многолетнего сотрудничества МТС и «Медси». Наши специалисты будут искать для «Медси» производителей «умных» носимых устройств для мониторинга состояния здоровья, решения, позволяющие создать модели прогнозирования спроса на медицинские услуги и многие другие. За два года работы MTS StartUp Hub 72 стартапа запустили пилоты с МТС, 19 из которых перешли в масштабирование. Этот опыт позволит нам подготовить молодые технологические компании к запуску пилотных проектов с крупнейшей сетью частных медицинских клиник России», — отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

«Отрасль здравоохранения в последние несколько лет уже находится в стадии цифровой трансформации. Пандемия и связанные с ней ограничения повысили спрос на изменения до максимального уровня. По всему миру, и Россия здесь не исключение, мы видим появление новых стартапов, меняющих традиционные модели оказания и потребления медицинских услуг. Спектр решений очень широкий: от телемедицины и ведения хронических больных до бесконтактных систем идентификации пациентов и систем поддержки решений на основе искусственного интеллекта. Являясь лидером частного здравоохранения России, «Медси» активно развивает инновации и ищет интересные проекты для развития. Запуск акселератора с МТС, благодаря опыту наших коллег, позволит структурировано подойти к данному процессу и с большой вероятностью достичь результата в виде реально запущенных прорывных проектов», — сказал директор по цифровой трансформации ГК «Медси» Алексей Пилипчук.

Кроме стартапов для «Медси», MTS StartUp Hub будет искать для нового набора решения в сфере финансовых и банковских технологий, инноваций в страховании, интернета вещей и цифровых технологий контроля здоровья для бизнес-направления eHealth МТС.