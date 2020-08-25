«Пепеляев Групп» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере автоматизации профилактики комплаенс-рисков

Юридическая компания «Пепеляев Групп» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение информационных технологий в юридические подразделения в сфере комплаенс, выявление признаков конфликта интересов, осуществление мониторинга контрагентов и комплаенс-контроль в коммерческих и бюджетных организациях.

По данным исследования компании Kroll, респонденты в России скептически относятся к эффективности внутренних механизмов обнаружения рисков в компаниях — оценка культуры прозрачности и подотчетности их организаций ниже среднего (66% против 75% в мире). Немногие опрошенные в России говорят, что юридическая экспертиза их компаний эффективна. Ответы респондентов доказывают, что вероятность проведения репутационной экспертизы как части процесса комплексной проверки поставщиков и клиентов мала.

К основным комплаенс-рискам компании в России и СНГ причисляют работу с недобросовестными контрагентами, конфликт интересов и подверженность коррупции. Такие риски могут привести не только к серьезным финансовым потерям, но и к значительному репутационному ущербу. Регуляторные риски особенно велики при несоответствии деятельности компаний антикоррупционному законодательству и стандартам о противодействии легализации доходов, а также антимонопольным нормам.

Комплаенс-требования являются неотъемлемой частью деловой среды. Понимая серьезность проблемы, компании сегодня активно внедряют профилактику правовых рисков, что стало общепризнанным корпоративным стандартом и ключевой методикой снижения финансовых и репутационных потерь.

«На сегодняшний день трудно представить успешный бизнес, не использующий новые возможности, которые открывают современные технологии. Для нас это не первый опыт сотрудничества с крупной технологической компанией. Наши специалисты хорошо знакомы с сутью технологических перемен и имеют многолетний опыт разработки бизнес-инициатив в изменяющейся регуляторной среде. Мы рады, что наши юристы смогут развивать свои экспертные направления с помощью решений «Лаборатории Касперского», — сказал Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев Групп».

«Глубокая экспертиза юристов «Пепеляев Групп» будет служить основой для развития новых функциональных модулей продуктов «Лаборатории Касперского», направленных на автоматизацию бизнес-процессов в крупных компаниях из различных отраслей», — отметил Сергей Светушкин, руководитель направления по автоматизации бизнес-процессов в «Лаборатории Касперского».