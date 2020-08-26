«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по информационной безопасности, который поможет школьным педагогам освоить навыки, необходимые для обучения детей правилам кибергигиены и этикету общения в сети. Он будет доступен на образовательной платформе «Я учитель» и войдет в курс «Цифровые компетенции учителя».

Модуль направлен на то, чтобы сформировать правильное отношение к безопасности и коммуникации онлайн. Ведь, как и любой пользователь сети, ребенок может столкнуться с фишингом, спамом или злоумышленниками, распространяющими вредоносное ПО. Только по данным нового опроса «Лаборатории Касперского», 22% ребят сталкивались с кражей аккаунтов в социальных сетях или играх, 14% детей отметили, что им писали странные сообщения взрослые, а 10% сказали, что сталкивались с мошенничеством с использованием фальшивых сайтов или писем.

Модуль, созданный «Лабораторией Касперского» и «Яндекс.Учебником», будет посвящен, в частности, безопасной эксплуатации устройств, понятию цифровой образовательной среды, защите персональных данных. В интерактивном режиме учителя смогут познакомиться с общими сценариями работы в сети, а затем рассказать школьникам о киберугрозах и о том, как их избежать.

«На наш взгляд, вопросу повышения киберграмотности детей сегодня важно уделять больше внимания, ведь их жизнь неразрывно связана с миром технологий. Следует рассказывать школьникам о базовых аспектах онлайн-безопасности: как обеспечить приватность, как личная информация в интернете влияет на реальную жизнь, что такое методы социальной инженерии, к каким ресурсам относиться настороженно и о многом другом. Мы надеемся, что наш проект с «Яндекс.Учебник»ом поможет педагогам подготовить школьников к безопасной жизни в цифровом мире», — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

«Яндекс.Учебник» — это сервис, который призван помочь учителям, мы стремимся облегчить им жизнь с помощью цифровых технологий. Безопасность в сети — одна из самых острых проблем в современном мире, и наш совместный проект с «Лабораторией Касперского» даст педагогам удобный и понятный инструмент, который позволит им повысить свои цифровые компетенции и донести до школьников способы решения этой проблемы», — сказал Евгений Лурье, руководитель «Яндекс.Учебника».

Курс будет доступен в записи в любое время и будет включать теоретические и практические материалы по работе с облачными документами, инструментами планирования, созданию презентаций и другие.