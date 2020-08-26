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Xiaomi отчиталась о росте в I полугодии 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2020 года. Прибыль и выручка вновь превзошли первоначальные консенсус-прогнозы.

Основные финансовые результаты за 2 квартал 2020 года. Общая величина выручки составила приблизительно 53,54 млрд. юаней (на 3,1% больше показателя аналогичного периода 2019 года и на 7,7% больше в сравнении с показателем предыдущего квартала). Валовая прибыль составила приблизительно 7,7 млрд. юаней (возросла на 6,1% по сравнению с показателем 1 квартала предыдущего года и на 1,9% относительно предыдущего квартала).

Операционная прибыль составила приблизительно 5,4 млрд. юаней (рост 131,7% относительно аналогичного периода предыдущего года и 133% в сравнении с результатами 1 квартала 2020 года). Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 3,37 млрд. юаней (на 7,2% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, но на 46,6% больше, чем в первом квартале 2020 года). Доход на акцию составил 0,189 юаня.

Основные финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года. Общая величина выручки составила приблизительно 103,24 млрд. юаней (на 7,9% больше показателя аналогичного периода 2019 года). Валовая прибыль составила приблизительно 15,3 млрд. юаней (возросла на 22,3% по сравнению с показателем 1 полугодия предыдущего года). Операционная прибыль составила приблизительно 7,7 млрд. юаней (рост 30% относительно аналогичного периода предыдущего года). Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 5,67 млрд. юаней (на 0,7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, но больше консенсус-прогноза). Доход на акцию составил 0,279 юаня.

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