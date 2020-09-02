NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года

NetApp обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 31 июля 2020 года.

Общий объем выручки от реализации продуктов компании в первом квартале 2021 финансового года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $1,30 млрд.

Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 192% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $178 миллионов.

Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $2,3 млрд.

Чистая прибыль по GAAP составляет $77 млн; за аналогичный период 2020-го финансового года — $103 млн. Чистая прибыль не по GAAP составляет $163 млн; за аналогичный период 2020-го финансового года — $157 млн.

Доход на акцию по GAAP составляет $0,35; за аналогичный период 2020-го финансового года — $0,42. Доход на акцию не по GAAP составляет $0,73, за аналогичный период 2020-го финансового года — $0,65.

Ориентировочный финансовый прогноз NetApp на второй квартал 2021 финансового года. Выручка во втором квартале 2021 финансового года составит примерно $1,225—$1,375 млрд.