«Яндекс.Маркет» представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на электронику и компьютерную технику и составили рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 27 августа 2020 г.

Традиционно пик спроса на электронику на «Яндекс.Маркете» приходится на конец декабря, когда россияне начинают покупать подарки к Новому Году, и конец ноября, во время «черной пятницы».

В этом году особой популярностью пользовалась компьютерная техника. Чаще всего россияне интересовались категорией в апреле и мае, во время режима самоизоляции, когда многие работали удаленно. В этот период спрос на компьютерную технику был примерно на 40% больше, чем в апреле-мае прошлого года.

В этом году россияне в среднем готовы потратить на покупку смартфона около 20 тыс. руб., а пик спроса на категорию пришелся 2 июня — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло на 22%. Чаще всего россияне выбирают устройства с объемом памяти 64 ГБ и емкостью аккумулятора в 3500-4499 мА⋅ч. Для 75% россиян важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.

Наиболее популярным производителем смартфонов в этом году стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения гаджетов этого бренда. На втором и третьем местах расположились Samsung (21%) и Apple (18%).

Самым популярным смартфоном среди пользователей «Яндекс.Маркета» стала новинка этого года — Samsung Galaxy A51 со средней стоимостью около 18 тыс. руб. Второе и третье места в рейтинге пришлись на модели от Xiaomi — Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Четвертое и пятое места заняли устройства от Apple — iPhone 11 в конфигурации 64 ГБ и 128 ГБ.

В этом году россияне готовы отдать за ноутбук примерно 56 тыс. руб. Чаще всего россияне интересуются классическими ноутбуками (на них пришлось 69% пользовательских переходов), а уже потом — игровыми моделями, трансформерами, ноутбуками-планшетами и нетбуками. Размер экрана 15 дюймов и объем оперативной памяти 8 ГБ оказались наиболее оптимальными для россиян.

Самым популярным производителем устройств в этом году оказался Asus — на долю ноутбуков этого бренда пришлось 28% пользовательских переходов. На втором месте разместился Lenovo (17%), а на третьем — HP (13%).

Наиболее популярными моделями на «Яндекс.Маркете» стали устройства от Apple — MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16 (средняя стоимость устройств около 70 и 170 тыс. руб. соответственно). Третьим по популярности стал Asus VivoBook 15 X512, четвертым — MacBook Pro 13, а пятым — Asus TUF Gaming FX505.

В отличие от остальной техники, самый высокий спрос на наушники обычно приходится на февраль и март — перед 23 февраля и 8 марта. При выборе наушников для 79% пользователей было важно, чтобы гаджет был беспроводным. На долю вставных наушников («затычек») пришлось 54% пользовательских переходов, наушники-вкладыши искали 23%, а накладные — 10% пользователей сервиса.

Самым популярным производителем наушников стал Xiaomi с 21% пользовательских переходов. Второе место занял Apple (19%), а третье — JBL (10%).

Чаще всего россияне интересовались беспроводными наушниками Xiaomi Redmi AirDots со средней стоимостью около 2 тыс. руб. Второе и третье места в рейтинге достались моделям от Apple — AirPods 2 (с зарядным футляром) и AirPods Pro. Четвертое место заняли беспроводные наушники Xiaomi AirDots Pro 2, а пятое — Samsung Galaxy Buds+.