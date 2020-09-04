«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис моментальных выплат самозанятым

«Тинькофф Бизнес» разработал сервис, который позволяет компаниям упростить и автоматизировать работу с самозанятыми. Он помогает бизнесу сократить издержки на обработке регулярных платежей, а также значительно ускоряет регистрацию самозанятых.

Сервис будет актуальным в первую очередь для среднего и крупного бизнеса, у которого есть необходимость работать с большим числом самозанятых: например, для курьерских служб, строительных компаний, таксопарков и агрегаторов такси, ритейла с широкой сетью мерчендайзеров или представителей и другие компании.

Сервис объединяет комплекс услуг «Тинькофф» и позволяет бизнесу быстро решить все вопросы по оформлению самозанятых и выплатам за их услуги: зарегистрировать физических лиц в качестве самозанятых в онлайне; оформить им банковские карты для получения выплат; организовать платежи в интерфейсе сервиса или по API с автоматической проверкой актуальности статуса каждого самозанятого; настроить автоматическую регистрацию доходов самозанятых в налоговой и выгрузку чеков в личном кабинете или по API.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого любой клиент «Тинькофф» может самостоятельно — в личном кабинете. Для бизнес-клиентов «Тинькофф» предлагает услугу по массовой регистрации самозанятых представителем банка, а также выдачу карт самозанятым в офисе клиента.

Платежами для самозанятых можно управлять в личном кабинете клиента «Тинькофф Бизнеса» по аналогии с зарплатным проектом — все данные по самозанятым загружаются в несколько кликов. Также бизнес может бесплатно выполнить настройку по API, объединить данные своих внутренних систем с данными банка и организовать необходимые для бизнеса автоматические платежные функции.

В процессе выплат сервис автоматически проверяет актуальность статуса каждого самозанятого, чтобы избежать случайных переводов физлицам (в случае, если у исполнителя не актуален статус самозанятого). После перечисления денег доход самозанятого также автоматически регистрируется в налоговой, а клиент в личном кабинете может выгрузить чеки по каждому платежу для отчетности.

Сервис выплат самозанятым от «Тинькофф Бизнеса» также учитывает все нюансы по работе с самозанятыми-нерезидентами с соблюдением требований валютного контроля.

Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом для самозанятых, компания должна иметь счет в «Тинькофф Бизнесе». Оставить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте или по телефону и в дальнейшем подключить сервис моментальных выплат через персонального менеджера. Тарифы в «Тинькофф Бизнесе» учитывают разные обороты компаний и масштаб, и сформированы так, чтобы любая компания могла получать максимальную выгоду от обслуживания в «Тинькофф».

Федор Бухаров, вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф Бизнеса», сказал: «Мы всегда работали в логике, что наши продукты должны упрощать и оптимизировать бизнес для наших клиентов. И чем крупнее компания, тем более функциональные решения мы предлагаем. Мы умеем автоматизировать любые массовые выплаты, и это решение — то, что нужно сегодня на рынке бизнесу для снижения издержек на работу с временным персоналом. Оно очень своевременно и на несколько шагов технологичнее тех, что уже есть на рынке».