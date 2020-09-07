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Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

В соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ Сбербанк планирует выделить департамент Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.

Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Среди задач дочерней компании — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.

Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка, отметил: «Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров».

Андрей Василевский, руководитель департамента SberDigitalAuto, сказал: «Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления».

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