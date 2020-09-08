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Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам

Бизнес Кадры Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Citrix объявила о назначении Амира Сохраби (Amir Sohrabi) на должность регионального вице-президента по развивающимся рынкам. Амир Сохраби обладает более чем двадцатилетним опытом работы в сфере управления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему-вице-президенту и управляющему директору Citrix EMEA.

«Сегодня очень интересно работать в Citrix, — сказал Амир Сохраби. — Компания предлагает решения, которые ориентированы на потребности сотрудников, позволяют лучше работать и дают заказчикам и партнерам возможность преобразовывать свой бизнес в мире, где работа становится все более цифровой и виртуальной. Чтобы продуктивно работать на разных устройствах и платформах, нам всем необходим бесшовный и безопасный доступ к данным и сервисам. Я вижу свою задачу в том, чтобы помогать заказчикам Citrix в странах с развивающимися рынками разрабатывать и реализовывать инновационные цифровые и облачные стратегии».

До прихода в Citrix Сохраби работал в компании SAS, где занимал должности главного операционного директора и главы направления цифровой трансформации по регионам Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки. Он отвечал за разработку, реализацию стратегии и взаимодействие с ключевыми клиентами в различных отраслях по вопросам цифровой трансформации и развития бизнеса. Ранее Сохраби возглавлял аналитическое направление компании SAP по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA), где отвечал за расширение внедрения портфолио бизнес-аналитики в регионе.

«Сегодня заказчики особенно стремятся подходить к рабочим процессам с точки зрения будущего, внедряя комплексные безопасные цифровые рабочие места, объединяющие необходимые для продуктивной работы — всегда, везде и на любых устройствах — приложения, данные и сервисы. С уверенным руководством Сохраби, который обладает огромным опытом и целеустремленностью в организации разноплановых команд, Citrix имеет все возможности для реализации амбициозной стратегии роста на направлении развивающихся рынков», — сказал Шериф Седдик.



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