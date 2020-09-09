«Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края

Госкорпорация «Ростех» примет участие в переподготовке кадров и реализации проектов, направленных на развитие электронных сервисов с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере информационных технологий в Пермском крае. Корпорация подготовит программу обучения руководителей цифровой трансформации (CDТO – Chief Digital Transformation Officer).

Корпорация оказывает поддержку администрации региона в рамках соглашения, подписанного ранее генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. По итогам совещаний, проведенных 28 августа 2020 г. в Пермском крае, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручения о подготовке предложений по оценке «цифровой зрелости» Пермского края, а также реализации проектов в направлении ГЧП.

Обучение будет проводиться на базе академии «Ростеха» по современным образовательным программам в сфере информационных технологий. Подготовку пройдут руководители цифровой трансформации Прикамья, кандидатуры которых были утверждены на IV заседании координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.

«Предприятия "Ростеха" активно содействуют цифровизации российских регионов, внедряя «умные» технологии и оказывая экспертную поддержку. В Пермском крае мы повысим квалификацию специалистов, которые будут готовить и реализовывать стратегию по цифровой трансформации. В регионе уже активно развиваются электронные сервисы – так, с начала учебного года запущен сайт пермской образовательной системы, до конца года он должен объединить более 664 тыс. учителей, учеников и родителей. Проект по обучению лидеров цифровой трансформации призван подготовить управленцев к переходу от информатизации отдельных ведомств к комплексной цифровизации отраслей», – отметил директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян.

Цифровая трансформация Пермского края должна привести к качественным и структурным изменениям в отраслях экономки и госрегулировании, и, в конечном счете, предоставить гражданам удобные и качественные сервисы в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта. Подобные сервисы предполагается развивать с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Прикамье находится сегодня на ведущих позициях в сфере высоких технологий среди регионов. «За три года в этом направлении проделана масштабная работа. И дальше правительство края не будет снижать внимание к ИТ-сектору. Одна из ключевых задач краевых властей – сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и ИТ-индустрии», – сказал Дмитрий Махонин.