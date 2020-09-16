Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи умных колонок в России в 2020 году выросли в 7 раз

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка портативной акустики и умных колонок за семь месяцев 2020 г. В январе-июле россияне приобрели около 1,3 млн девайсов на сумму 6,7 млрд руб., что больше на 31% в штуках и 38% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно растет спрос на колонки с голосовым ассистентом на основе искусственного интеллекта – за тот же период продажи умных колонок увеличились 6,5 раз в штуках и в пять раз в деньгах.

Популярности портативной беспроводной акустики способствует повышение качества воспроизводимого звука и защиты устройств от ударов и влаги (защиту от воды имеют более 70% проданных устройств), спрос на дополнительные световые эффекты (+85% в штучных продажах год к году), а также распространение музыкальных стриминговых сервисов. Колонки компактны, просты в управлении, отличаются большим временем автономной работы и доступны по цене. Средний чек составляет 5,2 тыс. руб. Лидерство в продажах удерживает бренд JBL.

Еще одним позитивным фактором распространения акустики стала растущая популярность колонок с виртуальным помощником. Спрос на них увеличился в 6,5 раз в количественном выражении и в 5 раз в денежном. На данный момент на российском рынке доступно порядка 20 умных моделей, а их стоимость варьируется от 4 до 30 тыс. руб. В январе-июле 2020 г. средний чек составил 5,7 тыс. рублей, а абсолютное большинство продаж пришлось на устройства с виртуальным ассистентом «Алиса» компании «Яндекс».

Первый девайс «Яндекс.Станция» появился в продаже в июле 2018 г. Сейчас покупателям доступна линейка из двух колонок собственного производства «Яндекса» и ряд моделей от производителей-партнеров – JBL Link Portable, LG XBOOM WK7Y, Elari SmartBeat и другие. Самым продаваемым устройством стала «Яндекс.Станция Мини», поступившая в продажу 31 октября 2019 г.

В конце апреля текущего года свою акустическую систему под названием «Капсула» и голосовым помощником «Маруся» на российском рынке представила Mail.ru Group. Стоимость гаджета на старте составила 7990 руб. Менее 1% от общего количества проданных смарт-колонок в России составили Google Home с Google Assistant, Amazon Echo с Alexa и Apple HomePod с Siri, поставляемые в Россию не официально и без поддержки русского языка.

«Рынок акустики с голосовым управлением находится в стадии становления, но развивается быстрыми темпами. Этому способствуют расширение ассортимента более доступными девайсами, появление новых ассистентов и качественное развитие навыков уже действующих на рынке. Есть также позитивный эффект от стабильного увеличения продаж музыкальных беспроводных колонок и роста популярности голосового управления у пользователей смартфонов – в привычку входят голосовые команды и сообщения. У этого сегмента аудиотехники есть потенциал и с точки зрения проникновения системы умный дом, а также расширения ассортимента бытовой техники, подключенной к интернету», – отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

Среди основных возможностей колонок с голосовым управлением: воспроизведение музыки, поиск информации в интернете, поддержка диалога, напоминания, будильник, прогноз погоды, информация о пробках, интерактивные сервисы для детей. Еще одним набирающим популярность сценарием использования становится управление экосистемой умный дом и Wi-Fi connected бытовой техникой, что позволяет сэкономить время и упростить ее использование. Пользователь при помощи голосовой команды может удаленно включить стиральную машину и робот-пылесос, вскипятить чайник, запустить видеосервис на телевизоре, изменить яркость или цвет освещения в помещении.