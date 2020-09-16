Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Panasonic объявила о создании венчурного фонда Conductive Ventures II в Калифорнии с активами в размере $150 млн. Их планируется инвестировать в перспективных разработчиков софта и оборудования для разных отраслей бизнеса, в т.ч., искусственного интеллекта, автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий и многого другого.

Это уже второй венчурный фонд Panasonic под управлением компании Conductive Ventures. Первый - Conductive Ventures I – с аналогичными активами был создан в 2017 году. За время своего существования он инвестировал в такие компании, как Ambiq Micro, Blueshift, CSC Generation, Desktop Metal, Gen. G, Jackpocket, Proterra, Self, Sprinklr, Survata and Versatile. Один из участников портфолио - Desktop Metal - уже объявил о намерении выйти на биржу.

Panasonic инвестирует в технологические стартапы и инновационные разработки Кремниевой долины уже более 20 лет, начиная с 1998 года. Корпорация не только входила в число венчурных инвесторов, но и поддерживала участников портфолио собственными бизнес-наработками, опытом продаж и глобальной деятельности.

«Неопределенность стала обыденной в современной глобальной экономике, - отметил Кэри Лай, управляющий директор инвестиционной компании Conductive Ventures. – Мы помогаем компаниям, находящимся на стадии развития, сформировать основу собственного бизнеса, развить таланты и инновации. Чтобы они пережили эти непростые времена и привнесли на рынок идеи и технологии, которые улучшат соответствующие отрасли и экономику в целом».

Conductive Ventures, управляемая профессиональными венчурными инвесторами с опытом работы в таких компаниях, как IVP, Kleiner Perkins и Intel Capital, продолжит поиск и инвестирование в развивающиеся стартапы, чьи разработки соответствуют требованиям рынка, и которые обладают пулом первых клиентов. Подобная коллаборация поможет Panasonic изучить новые возможности для бизнеса и в перспективе обеспечить стабильный рост.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»

Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир

Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела

Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября

Путин затруднил жизнь «безальтернативных поставщиков» при госзакупках

Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"