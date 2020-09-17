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Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов

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Андрей Филатов стал новым директором по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет». Он будет отвечать за проработку маркетингового позиционирования группы компаний, а также привлечение, удержание и возврат пользователей.

Филатов более 12 лет отвечал за маркетинг в различных технологических компаниях, где выстраивал бренд, формировал стратегии роста, руководил командами и процессами. Он начал карьеру в «Молоток.ру», потом работал в Wargaming на позиции директора по маркетингу, а последние три года руководил глобальным маркетингом крупнейшего немецкого разработчика мобильных игр Wooga.

Андрей Филатов, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет», сказал: «Мы рады видеть Андрея в нашей команде. Уверен, что его опыт поможет компании построить долгосрочные отношения с нашими покупателями и сформировать маркетинговую стратегию с учётом тех изменений, которые происходят в группе компаний», — отметил Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

«Для меня большая честь присоединиться к одному из лидеров рынка электронной коммерции — "Яндекс.Маркету". Своими знаниями и опытом я надеюсь помочь ему успешно пройти высокий сезон, получить максимум от взаимодействия с другими сервисами экосистемы "Яндекса" и построить понятный для пользователя единый сервис для онлайн-шопинга», — отметил Андрей Филатов, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет».

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