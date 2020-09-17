Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях

Сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe провели онлайн-опрос среди 3250 работающих или находящихся в поиске работы пользователей Рунета, по итогам которого оказалось, что 39% респондентов ищут работу в социальных сетях. Помимо этого, среди каналов поиска работы опрошенные отмечали сайты с объявлениями о вакансиях (66% респондентов) и поиск через друзей и знакомых (51%).

Использование соцсетей для поиска работы — популярнее всего у людей в возрасте до 35 лет (по сравнению с теми, кто старше 35 лет): 49% респондентов до 24 лет и 43% респондентов 25-34 лет обычно ищут работу в социальных сетях. Чем пользователи старше, тем выше доля тех, кто ищет работу через друзей, знакомых и коллег. В более старшем возрасте 45+ ищут работу в соцсетях всего 35% респондентов.

Наиболее популярные способы поиска работы в социальных сетях, которые отмечали респонденты — это поиск вакансий в тематических сообществах (69% опрошенных), отклик в постах на официальной странице работодателя или в группе работодателя (36% респондентов), личные сообщения работодателю через официальную страницу или группу (19% респондентов).

Более половины респондентов (55%) в возрасте 16-24 лет общались с работодателями через сообщения в соцсетях, 48% пользователей рунета в возрасте 25-34 лет, 44% - в возрасте 35-44 лет.

Чуть больше трети опрошенных (38%) общались с потенциальным работодателем через личные сообщения в социальных сетях. Интересно отметить, что чем младше соискатели, тем выше доля тех, кто переписывается с работодателем через личные сообщения. А среди мужчин доля тех, кто общался с потенциальным работодателем в личной переписке выше, чем среди женщин (41% против 36% соответственно).

Преимущества общения с потенциальным работодателем через сообщения в соцсетях (ответы респондентов): общение происходит быстрее (41%), видно, прочитано ли сообщение (38%), возможность одновременно заниматься личными и рабочими делами (36%), можно сразу предоставить фото необходимых документов (31%), неформальный подход к общению (30%).

Большинство пользователей Рунета (78%) считают удобной возможность общаться с потенциальным работодателем в социальных сетях. Среди преимуществ такой переписки пользователи отмечают скорость общения, возможность увидеть, прочитано отправленное сообщение или нет [для женщин это важнее, чем для мужчин 41% против 34% соответственно]. Эти данные подтверждаются статистикой приложения Worki во ВКонтакте, где 75% соискателей отвечают на сообщения рекрутерам в течение 5 минут. Также респонденты отмечали, что общение с работодателем в соцсетях менее стрессовое, атмосфера общения более дружелюбная, есть возможность обдумать каждое слово и только потом отправить сообщение.

Среди недостатков общения с потенциальными работодателями в социальных сетях респонденты отмечали необходимость смешивать личную и рабочую жизнь в одном месте (38%), работодатель видит, когда соискатель онлайн (29%), а также то, что приходится скрывать от работодателя личную информацию (25%).

Недостатки общения с потенциальным работодателем через сообщения в социальных сетях: необходимость смешивать личную и рабочую жизнь в одном месте (38%), работодатель видит когда соискатель онлайн (29%), необходимость заводить отдельный рабочий аккаунт (29%), поиск вакансий отнимает больше времени, чем через специализированные сайты (27%), нужно скрыть от работодателя личную информацию (25%).

Среди опрошенных москвичи на 27% чаще находили работу через социальные сети, чем жители других городов. Активность жителей Москвы подтверждается и статистикой Worki. Так, через приложение Worki во ВКонтакте каждый второй зарегистрированный пользователь из Москвы откликался на интересующую вакансию через соцсеть.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге 45% зарегистрированных пользователей в приложении Worki во ВКонтакте отвечали работодателям в соцсети, в Екатеринбурге и Свердловской области 37%, в Самарской области 34%. Россияне, которые реже откликаются на вакансии во «Вконтакте» — в республике Ингушетия (16%), в Псковской области (13%) и Камчатском крае (11%).