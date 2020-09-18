ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей

ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей отечественных вузов и колледжей. Одной из ключевых мер стало регулярное обучение от вендора для тех, кто преподает основы использования и настройки программных продуктов Astra Linux в рамках таких дисциплин, как операционные системы, информационные технологии, безопасность ОС и другие.

Первый практический шаг, направленный на реализацию данной программы, стал успешным. В августе-сентябре 2020 года на базе учебного центра «АйТи Планета» компанией было проведено обучение работе с ПО Astra Linux для преподавателей вузов и колледжей. Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, посетили порядка 50 слушателей из различных образовательных организаций: Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Северо-Кавказского федерального университета, Новосибирского государственного технического университета, Университета ИТМО, Казанского национального исследовательского технологического университета и других ведущих вузов страны. Также участниками стали преподаватели детско-юношеского движения «Юнармия», которые обучают школьников в рамках инженерных классов. В конце слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты, подтверждающие полученные знания.

ГК Astra Linux уделяет значительное внимание взаимодействию с образовательными организациями, так как ее продукция для множества предприятий является платформой импортозамещения. Понимая, что именно преподавателям вузов и ссузов предстоит обеспечивать государственные организации и частный бизнес кадрами, обладающими компетенциями для работы с отечественными IT-решениями, компания делает серьезную ставку на их поддержку. На сегодня ГК Astra Linux создала полноценную инфраструктуру для обучения работе со своей продукцией, ведет активную учебно-методическую деятельность в образовательных организациях, участвует в оснащении операционной системой Astra Linux компьютерных классов вузов, колледжей и школ, а в авторизованных учебных центрах по всей стране реализует программы дополнительного профессионального образования по применению отечественных IT-решений.

«Цифровизация процессов и увеличение роли инноваций ведут к тому, что требования к набору компетенций сотрудников быстро меняются. Не секрет, что во всем мире большой дефицит IT-специалистов, чья квалификация отвечает актуальным запросам экономики. Можно ждать, когда эту проблему решит государственная образовательная система, но в современных реалиях значительно ускорить подготовку и распределение кадров поможет кооперация с бизнесом: объединив ресурсы, мы быстрее получим результат. Пример такого сотрудничества уже есть — это опыт взаимодействия ГК Astra Linux со сферой государственного образования. Понимая, что качество подготовки персонала определяет квалификация педагогов, мы в начале нового учебного года уже провели обучение преподавателей вузов и колледжей, а также предлагаем образовательным учреждениям выгодные и эффективные формы сотрудничества», — сказал Федор Кирдяшов, директор по образованию ГК Astra Linux.

«Со стороны ГК Astra Linux организация курсов для обучения преподавателей вузов и колледжей – верный стратегический шаг и показатель зрелости компании. Именно на преподавателях лежит миссия расширения сообщества пользователей отечественных ИТ-решений и всей экосистемы российского ПО. Данная программа закрепляет победу ОС Astra Linux над продукцией глобальных конкурентов из США в рамках импортозамещения и сможет обеспечить ее лидерство в долгосрочной перспективе», — отметил Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».