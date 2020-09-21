Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД

Бизнес

10–12 сентября в Казани прошел ежегодный Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД, который стал одним из первых и самых крупных офлайн-мероприятий после отмены на территории России ограничений из-за пандемии. На площадке саммита собралось около 200 представителей рынка для обсуждения ключевых вопросов отрасли и ее дальнейших этапов развития.

С 10 по 12 сентября в Казани состоялся II Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД, который стал платформой для обмена знаниями и опытом среди участников мероприятия в области строительства, эксплуатации и предоставления услуг ЦОД, ИТ и облачных вычислений.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация участников отрасли ЦОД при поддержке генерального партнера АО «Концерн Росэнергоатом». Организационным партнером стало агентство маркетинговых коммуникаций MarkComm. Также в числе партнеров мероприятия были: Georg Fischer Piping Systems Ltd., C3 Solutions, Hitec Power Protection, HTS, Rittal, «Плотность Света», «РусИнтелКом» и АО «Спецавтоматика».

Мероприятие собрало под одной крышей почти 200 гостей, и для обеспечения их комфортного и безопасного пребывания организаторы учли все санитарно-эпидемиологические требования. Встречи проходили в просторных залах, проводилась антибактериальная обработка, всем гостям предоставлялись средства индивидуальной защиты.

083small.jpg

Свою работу саммит начал 10 сентября с проведения важных и знаковых событий для отрасли ЦОД: старта проекта строительства нового центра обработки данных АО «Концерн Росэнергоатом» в Иннополисе, заседания Технического комитета ТК120 «Центры обработки данных» при Росстандарте и проведения Ежегодного Съезда Ассоциации участников отрасли ЦОД.

На торжественном открытии деловой части саммита, которая проходила 11 сентября, с приветственной речью выступили специальные гости:

  • Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД;
  • Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан;
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»;
  • Вера Гурова, генеральный директор «Русатом – цифровые решения»;
  • Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом».

Одним из главных отличий мероприятия в этом году стали две секции – «Центры обработки данных» и «Тренды цифровизации», – которые вели работу параллельно, подробно раскрывая каждая свою тему.

В первых выступлениях было подробно описано текущее состояние рынка центров обработки данных и облачных услуг в России и Республике Татарстан. Спикеры отметили высокий уровень цифровой культуры региона, перечислили его основные тенденции и отличительные особенности, спрогнозировали перспективы дальнейшего развития. Также было проиллюстрировано влияние режима самоизоляции на работу компаний и потребление ИТ-сервисов на основе анализа результатов опроса потребителей.

182small.jpg

Отдельное внимание на саммите было уделено теме стандартизации ЦОД, а также механизмам последующей сертификации.

Помимо этого, слушатели смогли познакомиться с уникальными кейсами, в числе которых: обеспечение безопасного функционирования ЦОД в период пандемии; европейский опыт использования остаточного тепла дата-центров для обогрева офисных зданий; жилых квартир, теплиц и плавательных бассейнов, а также описание дополнительных возможностей получения выручки для дата-центров.

Кроме того, в завершение каждого доклада присутствующие могли лично задать интересующие их вопросы в рамках рассматриваемой темы, уточнить детали или вступить в дискуссию с автором, ведь атмосфера мероприятия к этому располагала.

297small.jpg

На саммите также велась запись всех рассмотренных тем, а значит, в ближайшее время мы можем ожидать публикации выступлений в Сети и вынесения обсуждений в открытое публичное пространство.

Спикерами секции «Центры обработки данных» стали:

  • Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД;
  • Заурбек Алехин, председатель ТК 120;
  • Дмитрий Басистый, ответственный секретарь ТК 120;
  • Михаил Саликов, руководитель Центра технических сервисов, технический директор «Сбербанк Сервис»;
  • Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro;
  • Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC;
  • Сергей Никитин, менеджер по развитию бизнеса C3Solutions;
  • Анатолий Яковлев, Sales Manager Russia Hitec Power Protection;
  • Сергей Лебедев, исполнительный директор ПАО Сбербанк;
  • Алексей Лейхнер, заместитель генерального директора АО «Спецавтоматика»;
  • Александра Кушер, начальник отдела продаж промышленных трубопроводов и маркетинга Georg Fischer Piping Systems;
  • Сергей Вышемирский, технический директор IXcellerate;
  • Сергей Коробейников, менеджер по ИТ-проектам ООО «Риттал».

В рамках секции «Тренды цифровизации» выступили:

  • Алексей Дегтярев, генеральный директор ЗАО «Медиа Грус»;
  • Антон Салов, член оргкомитета RCCPA, руководитель стратегии IoT департамента МТС;
  • Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом»;
  • Алексей Лобзин, менеджер по развитию сервисов киберзащиты CyberART, ГК InnoSTage;
  • Ален Сильченко, CEO и основатель Allis.school;
  • Иван Вахмянин, CEO и сооснователь Visiology;
  • Михаил Зварковский, АО «Консист-ОС»;
  • Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «АК БАРС» БАНК;
  • Алексей Дудниченко, директор департамента коммерциализации по научно-исследовательским работам Университета Иннополис;
  • Вячеслав Пушин, технический директор ООО «Плотность Света».

Помимо насыщенной деловой программы саммита, участников также ждали запоминающиеся неформальные мероприятия: экскурсия на остров-град Свияжск, татарское чаепитие, турнир по стендовой стрельбе и охотничий обед на природе, которые позволили ближе познакомиться с культурой Республики Татарстан и продолжить общение в неформальной дружеской обстановке.

Подробный фотоотчет о прошедшем мероприятии можно будет найти в официальной группе Ассоциации участников отрасли ЦОД на странице Facebook.

Другие материалы рубрики

Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве

Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег

Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей

Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews

Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео»

Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Техноблог

Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Показать еще

Наука

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра