Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Яндекс.маркет Аналитика» упростила производителям способ подключения к сервису «Яндекс.маркет»

Бизнес Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Сервис для бизнеса «Яндекс.маркет Аналитика» добавил новый способ подключения — теперь производители могут сделать это в своем личном кабинете на «Яндекс.маркете».

С магазинами «Яндекс.маркет Аналитика» работает на бартерной основе (они передают свои данные о заказах в обмен на доступ к отчетам в личном кабинете), а с производителями — на коммерческой. Данные на дашбордах обновляются раз в сутки, и состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через два дня.

Раньше подключиться можно было только в индивидуальном порядке — производителям нужно было отправить запрос в отдел продаж «Яндекс.маркет Аналитики», вести переговоры, согласовывать и подписывать договор. Сейчас достаточно нажать пару кнопок, оплатить и мгновенно получить доступ к статистике. В то же время обычный способ подключения остается доступным для тех производителей, кому необходимы особые условия сотрудничества.

Теперь в личном кабинете производители могут сами рассчитать, сколько стоит аналитика для их категорий, — там доступна таблица с тарифами, можно выбрать интересующие и пополнить счет на необходимую сумму. Также в кабинете можно подключить демодоступ к одной любой категории на семь дней, чтобы познакомиться с сервисом на реальных данных и увидеть, как формируются отчеты.

«Личный кабинет для производителей становится единым инструментом для наших партнеров, позволяющим управлять своим присутствием на наших сервисах. Мы хотели помочь производителям сократить время подключения к “Яндекс.маркет Аналитике” — если раньше в среднем это занимало 30-40 дней, то сейчас это можно сделать в течение дня. Тарифы у нас фиксированные, поэтому в личном кабинете на Маркете производитель может сразу увидеть точную сумму, которую нужно будет заплатить за максимально свежую статистику по своей категории товаров», — отметил Илья Зинченко, руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика.

В своем личном кабинете на Маркете производитель также может назначать ставки для товаров, делать свои модели заметнее в каталогах Маркета, отвечать на отзывы пользователей, получать статистику по спросу на продукцию и многое другое.

Другие материалы рубрики

Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве

Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег

Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей

Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews

Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео»

Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Техноблог

Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Показать еще

Наука

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра