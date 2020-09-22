Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет в онлайн-формате

Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате.

Онлайн-саммит Change Makers – это мировые тренды в управлении изменениями и трансформации бизнеса от спикеров первой величины, кейсы и лайфхаки от практиков из разных стран, экосистема образовательных, карьерных и нетворкинговых возможностей – всё, что необходимо для того, чтобы побеждать в высшей лиге трансформаций.

На саммите выступят в синхронном переводе на русский классики управления изменениями из-за рубежа:

Тим Кризи , главный директор по инновациям Prosci – компании, разработавшей одну из ведущих моделей управления изменениями ADKAR. Тим – руководитель исследований лучших практик по управлению изменениями, которые представляют собой крупнейший свод знаний в мире по этой теме. Методологией Prosci пользуются 80% компаний из списка Fortune 100.

, главный директор по инновациям Prosci – компании, разработавшей одну из ведущих моделей управления изменениями ADKAR. Тим – руководитель исследований лучших практик по управлению изменениями, которые представляют собой крупнейший свод знаний в мире по этой теме. Методологией Prosci пользуются 80% компаний из списка Fortune 100. Дэрил Коннер , президент Conner Partners, один из ведущих мыслителей в области управления изменениями, автор книг «Управляя со скоростью изменений» и «Лидерство в эпоху хаоса», более 250 публикаций об управлении изменениями. Дэрил ведет обширную работу с руководителями международных некоммерческих организаций, помогая им меняться и менять мир.

, президент Conner Partners, один из ведущих мыслителей в области управления изменениями, автор книг «Управляя со скоростью изменений» и «Лидерство в эпоху хаоса», более 250 публикаций об управлении изменениями. Дэрил ведет обширную работу с руководителями международных некоммерческих организаций, помогая им меняться и менять мир. Др. Дин Андерсон, СЕО Being First, Inc, Др. Андерсон специализируется на осознанном лидерстве изменений и является автором более 50 публикаций и двух книг, ставших классикой управления изменениями – «Дорожная карта лидера трансформации: как проектировать трансформацию вашей организации» и «За пределами управления изменениями: как обеспечить прорывные результаты за счет осознанного лидерства в изменениях»

А также первые лица российских трансформаций:

Евгений Чаркин , директор по информационным технологиям, РЖД

, директор по информационным технологиям, РЖД Андрей Белевцев , директор дирекции по цифровой трансформации, Газпром нефть

, директор дирекции по цифровой трансформации, Газпром нефть Константин Нечаев , директор по стратегии, Авито

, директор по стратегии, Авито Татьяна Терентьева , директор по персоналу, Госкорпорация «Росатом»

, директор по персоналу, Госкорпорация «Росатом» Александр Ларьяновский, управляющий директор, SkyEng

Аудиторией конференции является широкая трансформационная общественность из русскоязычных и зарубежных стран, участники и руководители проектных и продуктовых команд, спонсоры изменений из числа высшего руководства, руководители служб по управлению персоналом, организационному развитию, директора корпоративных университетов и руководители консалтинговых компаний.

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Организатором конференции является консалтинговая компания and Change, специализирующаяся на управлении изменениями и работающая более чем в 30 странах мира.