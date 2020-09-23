«Лента» ускорила подбор сотрудников с помощью ИИ

Российская розничная сеть «Лента» автоматизировала процесс исходящих звонков соискателям на массовые вакансии в нескольких регионах страны с помощью решения на базе ИИ Sever.ai IT-холдинга TalentTech.

Технологии позволили оперативно обработать более 8000 кандидатов. За четыре месяца удалось отобрать 5147 продавцов, работников склада и кассиров, заинтересованных в сотрудничестве.

«Сотрудники Единого центра найма “Ленты” проводят около 40 тыс. интервью ежемесячно. 50-60% процесса – активный поиск кандидатов на сайтах и работа с откликами. С помощью технологий ИИ мы не пропускаем ни одного потенциального сотрудника и достигаем высоких результатов в процессе подбора – до 62% конверсии в интерес», – сказала руководитель единого центра найма «Ленты» Анна Чернякова.

Особенности и первые результаты внедрения

Первоначальная конверсия в интерес составляет 62%. Это высокий показатель с учетом того, что робот звонит как откликнувшимся кандидатам, так и по «холодной» базе, с которой компания контактирует впервые.

После внедрения сценария с дополнительными вопросами по ключевым требованиям, конверсия составила 33%. Это помогает отсеивать еще треть неподходящих кандидатов, на которых рекрутеры не тратят время далее.

Благодаря автоматическим повторным звонкам кандидатам, процент дозвонов увеличился с 63% до 78% в сравнении со звонками силами рекрутеров.

«Для компании “Лента” мы реализовали роботизированную систему исходящих звонков, которая позволяет одновременно контактировать с большим количеством кандидатов (до 100 линий одновременно), перезванивать в случае неудачного контакта, автоматически фильтровать соискателей и осуществлять переадресацию звонка в нужный регион для дальнейший работы HR-специалиста. Такая система позволяет компании увеличить процент дозвона – до 78% в данном случае, – сэкономить время команды, а на выходе получить более качественно подобранных сотрудников, ведь мы дополнительно отсеиваем кандидатов с помощью вопросов и рекрутеру не нужно тратить на это время. Конверсия в интерес без прескрининга составляет 62%, а с прескринингом – 33%», – сказал СРО Sever.ai Владимир Ли.

Как это работает

1. Загрузка информации. Специалист загружает данные кандидатов в личный кабинет системы Sever.ai.

2. Предварительное SMS. Для увеличения конверсии робот присылает кандидату сообщение перед звонком: «Через 10 минут с Вами свяжется компания Лента по вопросу трудоустройства».

3. Выявление интереса. Робот уточняет, находится ли человек в поиске работы. В случае интереса к вакансии, робот проводит мини-интервью по ключевым требованиям. Подходящих кандидатов технология переводит на оператора колл-центра, а с неподходящими прощается.

4. Автоматический перезвон. Если дозвониться не удалось, робот делает повторный звонок через 20 минут и еще один – на следующий день.