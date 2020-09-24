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Accenture запускает «облачное» подразделение Cloud First

Бизнес Облака
, Текст: Эльяс Касми

Компания Accenture запускает подразделение Cloud First для ускорения цифровой трансформации клиентов и перехода на облачные технологии. Задача Cloud First – помочь клиентам оперативно перестроиться на работу в облаке и ускорить цифровую трансформацию. Картик Нараин (Karthik Narain) возглавит Accenture Cloud First с 1 октября 2020 г.

Accenture Cloud First – это новая мультисервисная группа из 70 тыс. профессионалов в области облачных вычислений, обладающих глубокими знаниями отраслевых решений и технологий, широкой экосистемой партнеров, которые используются для обучения и повышения квалификации сотрудников клиентов – все это позволяет компаниям решать задачи по достижению бизнес-ценности от использования облаков.

Новое подразделение обладает большим опытом в области модернизации и эксплуатации крупных ИТ-инфраструктур и ключевых бизнес-процессов в области финансов, HR, маркетинга, цепочек поставок в конкретных отраслях для ведущих мировых компаний. Edge-вычисления, интегрированные с облачными, также будут одним из ключевых направлений деятельности.

Accenture Cloud First объединит экспертизу в сфере управления изменениями и облачных операционных моделей для создания устойчивого бизнеса клиентов, учитывая вопросы безопасности, сохранения персональных данных, ответственного применения ИИ, соблюдения этики и комплаенса.

Инвестиции в развитие нового подразделения будут направлены на совместные с партнерами проекты: разработку дорожных карт, моделей данных и решений в области облачных ИИ-решений и архитектур; создание интегрированной full-stack инфраструктуры и приложений; разработку облачных инструментов, активов и средств автоматизации для снижения удельных затрат на внедрение инноваций; на исследования и разработки в области облачных вычислений и сопутствующих технологий.

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