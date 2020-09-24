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«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики маркетинга на российском рынке.

«Манго Телеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% доли в группе компаний Calltouch. Продавцами выступили основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group. Консультантом со стороны продавцов стал инвестбанк Aspring Capital. Ожидается, что сделка позволит «Манго Телеком» занять ведущие позиции не только на рынке облачных коммуникаций, но и на рынке маркетинговой аналитики.

«Переговоры начались в 2018 г. Это тщательно продуманное и проработанное решение», – сказал Алексей Авдеев, CEO Calltouch.

По итогам 2019 г. выручка Calltouch — порядка 700 млн руб, выручка «Манго Телеком» за тот же период — 3,28 млрд руб. Компании рассчитывают на двузначные процентные темпы роста основных финансовых показателей. Совокупная выручка, по прогнозам, составит в 2021 г. 5 млрд руб.

Известно, что Calltouch сохранит команду и бренд. Изменения коснутся только совета директоров и телеком-составляющей продуктов: она будет расширена за счет дополнительных возможностей обработки звонков, а также за счет доступа к номерной емкости «Манго Телеком». Собственные martech-сервисы, доступные на платформе MANGO OFFICE, «Манго Телеком» не планирует переводить на технологии Calltouch и будет развивать по другой линии.

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