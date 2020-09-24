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«Ростелеком» и «Агросигнал» подписали соглашение о сотрудничестве

Бизнес ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и саратовский «Агросигнал», разрабатывающий решения для цифровизации сельского хозяйства, подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор «Агросигнала» Владимир Коршунов.

В соответствии с подписанным соглашением стороны планируют сотрудничать в целях развития и продвижения цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе с целью продвижения цивилизованных принципов ведения бизнеса в агропромышленной отрасли России и ее цифровой трансформации в интересах развития инновационного сельского хозяйства Российской Федерации.

Общими условиями и направлениями сотрудничества соглашение определяет развитие и продвижение эффективных ИТ-решений в области цифровизации агропромышленного комплекса, сбора, накопления и анализа информации, построение перспективной цифровой экосистемы сервисов для всех участников агробизнеса, включая федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Стороны намерены рассмотреть возможность формировать взаимовыгодных условий сотрудничества в области развития и продвижения цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе с целью продвижения цивилизованных принципов ведения бизнеса в агропромышленной отрасли России и ее цифровой трансформации в интересах развития инновационного сельского хозяйства.

«Ростелеком» уже имеет опыт сотрудничества с «Агросигналом». Стартовавшие совместные пилотные проекты показывают хорошие результаты – цифровизация наглядно повышает рентабельность бизнеса и позволяет снизить затраты на обслуживание сельхозтехники.

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.



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