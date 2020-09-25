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Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Неорос», открывшая в декабре 2019 г. производство на площадке в Печатниках, получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». До конца 2020 г. общий объем инвестиций компании в развитие производства оптических компонентов составит порядка 260 млн рублей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Предприятие специализируется на производстве оптического оборудования для операторов связи и дата-центров. Готовая продукция будет использоваться в специальной и военной технике, измерительном оборудовании и телекоммуникационных сетях операторов связи.

«Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать до 15 тыс. сплиттеров и трансиверов в год. Статус резидента ОЭЗ и наличие всех имеющихся преференций даст предприятию возможность увеличить мощность более чем в 10 раз, до 180 тыс. оптических компонентов в год. Компания уже инвестировала в производство около 150 млн руб. и до конца 2020 г. планирует вложить еще порядка 110 млн руб., а также создать 70 новых рабочих мест», – рассказал Александр Прохоров.

Статус резидента освобождает предприятия от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а также дает доступ к сниженной ставке налога на прибыль и беспошлинному импорту. В целом, резидент может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.

«На территории ОЭЗ «Технополис Москва» компания производит современные оптические трансиверы, которые могут использоваться в крупнейших коммерческих, корпоративных и государственных дата-центрах. Их скорость передачи данных достигает 100 Гбит в секунду на расстоянии 10 км. Свою продукцию новый резидент планирует реализовывать через крупные существующие дата-центры и операторов связи, а также через дистрибьюторов или ИТ-интеграторов», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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