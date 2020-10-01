Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, оценила российский рынок смартфонов за девять месяцев 2020 г. Смартфон становится привычным инструментом для бесконтактной оплаты – впервые на устройства с поддержкой NFC пришлось больше 50% продаж в натуральном выражении.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи по итогам трех кварталов достигли 23 млн устройств и 390 млрд руб., что больше на 6,5% в штуках и 14%, чем годом ранее. Группа «М.Видео-Эльдорадо» продемонстрировала прирост как минимум вдвое выше рынка – порядка 31% в штуках и 33% в деньгах. В третьем квартале покупательский интерес к смартфонам был выше среднегодовых показателей, продажи к прошлому году увеличились на 10% в штуках и 23% в деньгах.

Среди ценовых диапазонов в период с января по сентябрь наибольший прирост продемонстрировали смартфоны стоимостью от 10 до 30 тыс. руб. (+11% в штуках и деньгах) и более 50 тыс. руб. (+41% в штуках и +48% в деньгах).

Повышенный спрос на смартфоны из среднего и верхнего ценовых сегментов способствует широкому распространению смартфонов с широкой диагональю, биометричечкой идентификацией и возможностью совершать платежи. Доля смартфонов с поддержкой технологии NFС, которая позволяет совершать бесконтактные платежи, выросла до 55% (+ 10 п.п. к прошлому году). До 80% (+9 п.п. к прошлому году) увеличилась доля смартфонов с технологиями биометрической аутентификации, т.е. обладающими одним или несколькими датчиками: сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица, сканер радужной оболочки глаза. Вдвое, до 7% с 3,5%, увеличилась доля девайсов с поддержкой eSIM благодаря расширению ассортимента и росту популярности флагманских смартфонов. Впервые доля смартфонов с диагональю от 6 дюймов составила половину продаж в штуках (+3 п.п.). Помимо качественного и широкого безрамочного дисплея у пользователей есть потребность в большей автономности – число моделей с объемом аккумулятора от 4000 мА*ч с 20% выросло до 45%.

«Продажи смартфонов продолжают стабильный рост, что демонстрирует возрастающую значимость категории в нашей повседневной жизни. При покупке нового смартфона покупатели стали чаще обращать внимание на технические характеристики и инвестировать в те модели, которые обеспечат качественный пользовательский опыт в ближайшее 2-3 года. До конца года мы прогнозируем рост продаж в денежном выражении порядка 10-15%, чему будет способствовать появление новинок от Apple и повышенный спрос во время таких больших событий как «Черная распродажа» или предновогодние распродажи», — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По итогам девяти месяцев, как и в третьем квартале, лидером продаж стала компания Samsung. В топ-5 популярных производителей также вошли Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. В общей сложности пятерка брендов продолжает занимать 85% рынка в штуках и около 94% в деньгах. По денежному объему продаж на российском рынке номером один остается компания Apple. В число пяти самых продаваемых смартфонов этого года вошли три модели Samsung (Galaxy A10, A51, A01) и две модели от Honor (8A и 10I).