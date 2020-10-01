ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли

Научно-производственное объединение «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ГКМП) и компания «Аэродиск» заключили соглашение о партнерстве. В его рамках компании будут развивать отечественные технологии для военно-космической отрасли и предлагать совместные решения заказчикам.

ГКМП – это отечественный разработчик и производитель специализированного промышленного высокотехнологического оборудования. Научно-производственная компания ГКМП предоставляет полный портфель услуг, от разработки и создания проектной документации, всех видов инженерных работ до изготовления уникального оборудования под индивидуальный заказ клиента. Компания охватывает широкий спектр наукоемких технологий, включая технологические линии для термообработки, установки вакуумного напыления, термокомпрессионные установки. В штате организации работает более 500 человек, из которых насчитывается 80 инженеров.

«В рамках сотрудничества с НПО “ГКМП” мы планируем развивать весь модельный ряд наших решений – как оборудование, так и программное обеспечение. Это позволит нам совершенствовать технологии для военно-космической отрасли, где у нас уже есть опыт успешных проектов, – отметил генеральный директор компании “Аэродиск” Вячеслав Володкович. – Вместе с партнером мы уже ведем работу над рядом проектов, поэтому уже можно говорить о положительных перспективах сотрудничества».

«Решение о сотрудничестве стало логичным продолжением нашего развития: “Аэродиск” и ГКМП – это две активные отечественные компании, которые уже давно работают с военно-космической отраслью, обеспечивая ее качественными российскими технологиями. Чтобы достичь поставленных целей быстрее и эффективнее, нужно уметь правильно работать с внешними партнерами, действовать сообща и учитывать интересы и потребности другой стороны. При этом мы с партнером работаем в разных сегментах высокотехнологичных рынков, поэтому наши решения отлично дополняют друг друга», – отметил Николай Инютин, генеральный директор научно-производственного объединения «ГКМП».

«Аэродиск» – это российский разработчик решений в области хранения данных и виртуализации. Ассортиментная линейка компании представлена несколькими линейками решений. Это СХД Aerodisk Engine, подходящая для ИТ-инфраструктуры любых размеров и сложности; СХД «Аэродиск Восток» на базе процессоров «Эльбрус», полностью разработанная и произведенная в нашей стране; а также гиперконвергентная система Aerodisk vAIR – она позволяет объединять scale-out СХД и систему виртуализации в одну легко масштабируемую и высокодоступную систему.

Сегодня у «Аэродиска» уже более 100 заказчиков, среди которых Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», ФГУП «Стандартинформ», Агентство по страхованию вкладов, АПК «Безопасный город» в Ростове-на-Дону и многие другие государственные и частные предприятия.