Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября

Масштабные изменения 2020 года, коснувшиеся всех сфер бизнеса, задали тренд развития экономики на несколько лет вперед. На этот раз INTERCOM объединит крупнейших игроков ИТ, e-commerce, e-learning, ритейла, финансов и недвижимости для обсуждения главных выводов карантина и стратегий удержания лидерства в новых условиях. Ключевое для рынка облачных коммуникаций событие состоится в онлайн-формате.

Традиционно основной темой конференции станет практическое применение коммуникационных технологий. Вместе со спикерами из Google, IBM, «Яндекс.Облако», «Тинькофф», «Сбер» и Voximplant разберемся, как быстро внедрить и эффективно использовать передовые разработки. Свежими кейсами поделятся спикеры из компаний «ВкусВилл», OZON, «Циан», «Русагро» и Skyeng – эксперты расскажут, как автоматизация коммуникаций помогает улучшить клиентский опыт и сократить издержки.

Организаторы конференции видят свою цель в том, чтобы научить бизнес разбираться в современных технологических продуктах и грамотно оптимизировать собственные процессы. Программа включает доклады о развитии рынка речевых технологий, о новейших решениях на базе искусственного интеллекта, месседжинге, распределенных контакт-центрах и автоматизации звонков.

«В условиях кризиса текущего года коммуникационные технологии стали гарантом жизнеспособности бизнеса – они оказались необходимыми и для срочного перевода сотрудников на удаленную работу, и для организации совещаний по видеосвязи, и для обработки наплыва обращений на горячую линию, – отмечает Алексей Айларов, СЕО и сооснователь Voximplant. – Важно понимать, что эти процессы необратимы: клиенты уже привыкли к новому уровню сервиса, задаваемому лидерами рынка, и те компании, что не станут ему соответствовать, окажутся неконкурентоспособными».

Мероприятие пройдет онлайн, все гости получат ссылку на онлайн-трансляцию в день события.

Регистрация уже открыта на сайте, участие бесплатное.