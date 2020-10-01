«Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» получила компания «Мастерская цифровых решений» - разработчик инфраструктурной цифровой платформы «Единая информационная среда» для предприятий электроэнергетики. Объем инвестиций в реализацию проекта, не имеющего аналогов в России, составит 8,1 млн руб., сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Разработка содержит структурированный набор технических и стоимостных характеристик 79 тыс. инвестиционных проектов всех электросетевых компаний России, и позволяет узнать об их закупочной деятельности в любом регионе страны, а также планировать объем поставок и работ на четыре года вперед. Сейчас цифровая платформа бесплатно тестируется на реальных поставщиках, строительных и электросетевых предприятиях», – отметил руководитель ведомства.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» освобождает предприятия от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а также дает доступ к сниженной ставке налога на прибыль и беспошлинному импорту. В целом, резидент может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.

«Разработка компании способствует росту конкуренции на закупках электросетевых объектов. Специальные алгоритмы анализируют открытые данные электросетевых организаций, структурируют их, и позволяют пользователям находить выгодные для себя проекты, планировать участие в аукционах и конкурсах предприятий. Это повышает информированность потенциальных поставщиков, строителей и проектировщиков о закупочной деятельности интересующих их компаний. Разработка позволяет им учитывать все этапы будущих работ, что делает закупочные процедуры более эффективными, и уменьшает риски участия недобросовестных исполнителей», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.