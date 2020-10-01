Merlion и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Merlion подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei.

Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие взаимодействия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разработку совместных тиражируемых продуктов с привлечением партнеров обеих сторон, а также совместное продвижение решений Huawei в промышленной, банковской, транспортной и нефтегазовой отраслях экономики. В фокусе внимания компаний - развитие направлений сетевых решений, систем хранения и центров обработки данных. В качестве основного приоритета названо сетевое направление (включающее, в том числе, корпоративные беспроводные сети, частные беспроводные сети LTE и 5G). Также компании намерены активно развивать сотрудничество в области совместного маркетинга в целях увеличения объемов бизнеса.

Компанию Merlion представляли председатель совета директоров Алексей Абрамов и директор департамента закупок Enterprise Systems Дмитрий Спиридонов. Со стороны Huawei приняли участие генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь, директор по работе с партнерами Huawei Enterprise в регионе Евразия Лай Лишунь и директор по продажам Huawei Enterprise в России Ван Чэнь.

«Сегодня ИТ, как и другие индустрии в России, переживает непростой период. Несмотря на это, бизнес и государство продолжают активно цифровизироваться. Сектор информационно-телекоммуникационных технологий имеет огромный потенциал для роста и является драйвером развития экономики. В связи с этим компаниям необходимо быстро реагировать на вызовы времени и продолжать следовать по пути инновационного развития. Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИТ-решений, нацелена на всестороннее содействие в построении в России единого цифрового пространства, ее бизнес в России продолжает активно развиваться. Новый этап нашего многолетнего сотрудничества с Huawei позволит нашим партнерам получить самые широкие возможности для реализации инновационных идей и проектов», - отметил Алексей Абрамов, председатель совета директоров Merlion.

«Huawei работает в России с 1997 г., из года в год наращивая свое присутствие в этом регионе. Сегодня российский рынок – один из приоритетных и стратегически важных для нас. За последние три года объем местных закупок в России составил порядка $400 млн, и в ближайшие пять лет мы надеемся увеличить эти цифры до 800 млн. Huawei продолжает сотрудничать с российскими научно-исследовательскими центрами, инвестировать в исследования и разработки. До 2025 г. компания планирует подготовить около 50 тыс. квалифицированных специалистов и открыть еще один R&D-центр. В рамках своей новой стратегии TIGER (Technology, Industry, Growth, Ecosystem, Reliability) в сотрудничестве с российскими партнерами Huawei будет способствовать развитию цифровизации и отраслевой экосистемы в России», - сказал Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.