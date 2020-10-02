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Конференция «Бережливое производство 4.0» пройдет на Кировском заводе

Бизнес

Практическая конференция «Бережливое производство 4.0» пройдет 9 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге на производственной площадке ПАО «Кировский завод» — одного из крупнейших российских промышленных холдингов. Участникам представят кейсы внедрения цифровых решений, направленных на повышение эффективности работы производственного оборудования.

Организаторы конференции — ПАО «Кировский завод» и ООО «Институт Развития Цифровой Экономики». ИРЦЭ – резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработчик и интегратор высоконагруженных клиент-серверных и многоуровневых комплексных решений с использованием мобильных технологий, промышленного интернета вещей (IIoT), искусственного интеллекта. С докладами выступят руководители предприятий группы компаний «Кировский завод», разработчики системы мониторинга оборудования и методологи производственной системы.

Спикеры:

  • Ольга Крылова, директор по производственной системе и качеству ПАО «Кировский завод»;
  • Роман Кондратьев, директор ООО «Завод Буровых Технологий»;
  • Игорь Аниханов, менеджер по производственной системе ПАО «Кировский завод»;
  • Фёдор Бужов, коммерческий директор ООО «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии».

Спикеры поделятся опытом, как управлять эффективностью производственного оборудования. Они расскажут, каковы основные причины простоев оборудования и какие инструменты производственной системы нужно применять для их сокращения. А также о том, как оценить имеющийся запас для роста производительности и аргументировано сэкономить на инвестициях.

Демонстрация практических кейсов, методологии и инструментов производственной системы пройдет на примере системы мониторинга производственного оборудования ОПТИМУМ — совместной разработки ПАО «Кировский завод» и ООО «ИРЦЭ». В конференции примут участие руководители промышленных предприятий, отвечающих за производственные показатели, а также курирующие инвестиции в модернизацию устаревшего и приобретение нового оборудования.

Информация о конференции.

Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.



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