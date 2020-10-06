ФРИИ стал партнером X5 Retail Group по программе предпринимательства для сотрудников

X5 Retail Group запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников. Они будут создавать и масштабировать инновационные проекты в компании. ФРИИ стал партнером компании по программе.

Программа будет длиться 14 недель, она рассчитана на сотрудников торговых сетей и Х5. За время работы внутреннего акселератора X5 Idea Challenge участники проработают свои идеи, используя новейшие методики и инструменты для развития продуктов и объединятся в проектные группы. По итогам лучшие команды получат выделенный бюджет на разработку продукта, поддержку бизнес-экспертов и компании.

В программе примут участие до 50 команд, идеи которых выберут внутренние бизнес-заказчики — функциональные подразделения X5 и торговых сетей. Все участники пройдут онлайн-курс ускоренного развития проектов. Узнают, как оценить бизнес-идею, собрать проектную группу, определить, какой продукт нужен целевой аудитории, и как рассчитать объем потенциального рынка. Научатся работать по методологии HADI-циклов, проверять гипотезы и фокусироваться на достижении целей. Затем последовательно пройдут все этапы запуска продукта — применяя на практике новые инструменты.

Фокус X5 Idea Challenge — технологичные проекты, разработанные самими сотрудниками, которые позволят уменьшить операционные расходы и увеличить выручку компании. Приоритетными направлениями программы являются операции в магазине, логистика, бэк-офис, HR, IT, маркетинг, мерчандайзинг, онлайн-магазин, доставка, анти-COVID решения, но не ограничиваются этими областями.

Ирина Тарасова, директор департамента корпоративных программ ФРИИ, отметила: «На опыте запуска 10 программ внутреннего предпринимательства для корпораций мы убедились, что такие проекты помогают сотрудникам реализовать свой потенциал. Для компании это возможность выявить лидеров, способных работать и принимать оперативные решения в условиях высокой неопределенности. Программа помогает найти работающие идеи для бизнеса с точки зрения новых продуктов или оптимизации процессов. Мы помогаем участникам пройти весь путь от идеи до прототипа и первых продаж, с осознанием ценности и экономического эффекта».

Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group, сказал: «Сотрудники — самый ценный актив компании, они обладают уникальной экспертизой и хорошо понимают внутренние потребности и вызовы. Именно поэтому наши коллеги способны предложить и проработать уникальные идеи, которые “не лежат на поверхности”. Для таких задач ещё не придуманы решения на открытом рынке или они являются узкоспециализированными, однако в масштабе Х5 могут внести существенный вклад в повышение эффективности бизнеса. Запуск X5 Idea Challenge – важный шаг в развитии инноваций Х5: после выстраивания системы поиска инновационных решений по всему миру и масштабирования собственной R&D командой, мы готовы поделиться экспертизой с коллегами и качественно поддержать их в реализации собственных идей. От запуска программы мы ожидаем увеличение воронки инновационных проектов и окупаемость».

По итогам программы участники представят свои проекты топ-менеджерам X5 Retail Group и смогут запустить в компании собственный проект.