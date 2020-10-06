Huawei подвела итоги развития экосистемы в России

Huawei Consumer Business Group (BG) подвела итоги развития фирменной экосистемы в России. На прошедшей в Москве конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD) 2020 представители Huawei и крупные российские компании рассказали о реализованных проектах и результатах сотрудничества.

Экосистема Huawei включает в себя систему устройств, построенную вокруг смартфонов Huawei и HONOR, которые позволяют мгновенно подключаться, обмениваться данными и управлять сотнями умных устройств в восьми основных категориях, а также экосистему приложений, сервисов и контента, распространяемых через магазин AppGallery на платформе Huawei Mobile Services.

Над развитием платформы и другими технологическими новинками в настоящее время работают более 1500 инженеров в четырех центрах исследований и разработок. Их цель — создание новых комфортных сценариев использования на основе умных технологий и подключённых устройств для всех сфер повседневной жизни пользователей. В Москве расположен Операционный центр, занимающийся обеспечением безопасности и верификацией данных, а также Центр разработок, специализирующийся на технической поддержке сторонних разработчиков приложений. В скором времени планируется открытие ещё трех лабораторий экосистемы и пяти сервисных центров для разработчиков.

На сегодняшний день в состав HMS Core входят 56 сервисов (kits) и 12 981 инструмент API в семи категориях: сервисы приложений, графика, искусственный интеллект, мультимедиа, система, безопасность и умные устройства. Экосистема HMS стала одной из трёх крупнейших в России.

Использование инструментов продвижения и сотрудничество с AppGallery позволяет разработчикам приложений существенно повышать число установок. В июле 2020 владельцам смартфонов HONOR и Huawei стал доступен SberPay — новый способ бесконтактных платежей от Сбербанка. Только за первые 10 дней после запуска количество загрузок мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» из AppGallery достигло более 3 миллионов.

AppGallery Connect — универсальная платформа для поддержки всего жизненного цикла приложения, включая разработку, распространение, управление и анализ. В её состав входит 68 различных сервисов для повышения эффективности разработки приложений. Платформа повышает эффективность разработки на 80% и ежемесячную активную аудиторию в среднем на 10%, снижая при этом количество сбоев на 80%. Годовой прирост количества приложений, поддерживающих платформу, составил 90%.

Среди крупнейших российских партнёров экосистемы Huawei — приложение для бесконтактной оплаты и хранения данных дисконтных карт «Кошелёк», объединяющее популярные программы лояльности и мобильные платежи. Среди партнёров сервиса — 40 популярных банков, крупнейшие торговые сети и платёжные системы.

С момента запуска HMS в апреле 2020 года приложение «Кошелёк» было установлено из магазина AppGallery более 8 миллионов раз. Благодаря интеграции сервиса Push Kit в марте 2020 года, пользователи «Кошелька» получают пуш-уведомления при совершении транзакций, выпуске карт лояльности, при покупке сертификатов и токенизации банковских карт. Входящий в HMS сервис защиты данных Safety Detect стал одним из основных элементов системы защиты приложения. Он помог разработать техническое решение для обеспечения всех требований международных платёжных систем и устройств для российских пользователей. Сервис Map Kit позволяет показывать пользователям торговые точки, дисконтные карты которых есть у пользователя.

К концу 2020 года планируется предустановка приложения на всех смартфонах Huawei и HONOR, поставляемых в Россию и Беларусь. Пока бесконтактная оплата с помощью Кошелёк Pay доступна только владельцам банковских карт Mastercard, но до конца года к сервису подключатся и другие платежные системы.

Ещё один крупный партнёр экосистемы — «Лаборатория Касперского». Впервые приложение компании было опубликовано в AppGallery в сентябре 2018 года. В мае 2020 года был представлен релиз Kaspersky Internet Security для Android с поддержкой HMS. К концу 2020 года HMS будет поддерживаться большинством Android приложений «Лаборатории Касперского».