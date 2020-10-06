«Помощь рядом» станет постоянной социальной программой «Яндекса»

«Яндекс» обновил «Помощь рядом». Теперь это постоянная программа компании по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Фонды помогают людям в трудной ситуации, а «Яндекс» будет помогать фондам своими сервисами и технологиями.

Сейчас в программе два направления. Во-первых, «Яндекс» организует поездки для подопечных фондов — маломобильных детей и взрослых. Их перевозят автомобили из таксопарков-партнеров «Яндекс Go». Во-вторых, компания бесплатно предоставляет фондам свои сервисы для бизнеса: «Диск», «Трекер», «Облако», «Телефонию» и другие.

«В этом непростом году мы много сотрудничали с благотворительными фондами и в деталях узнали, как устроена их работа, — сказала руководитель программы „Помощь рядом“ Ольга Никитушкина. — Фонды сопровождают своих подопечных на каждом шагу: консультируют, помогают собрать документы, заботятся о том, как человек будет добираться до места лечения. С нашей помощью они смогут решать многие задачи быстрее».

На такси подопечные фондов могут бесплатно съездить на прием к врачу, реабилитацию, обучение и по другим делам. На вызовы приезжают водители с высоким рейтингом, их труд оплачивается из средств «Яндекса» и пожертвований от компаний и частных лиц. «Яндекс» будет удваивать пожертвования, сделанные через сайт программы «Помощь рядом».

Сервисы «Яндекса» для бизнеса помогают сотрудникам и волонтерам фондов в решении рабочих задач. Так, в «Трекере» можно вести учет заявок и работать с документами, на «Диске» — хранить обучающие материалы и видеоролики, в «Облаке» — размещать веб-проекты для благотворителей, а через «Телефонию» поддерживать связь с подопечными и их родственниками.

Поездки на такси первыми начнут совершать подопечные фондов «Подарок ангелу», «ОРБИ», «Перспективы», «Спина бифида», «Хрупкие люди» и «Дом с маяком». Еще 44 фонда получили доступ к сервисам «Яндекса» для бизнеса. Чтобы подключиться к «Помощи рядом», фонду необходимо подать заявку и пройти верификацию у партнеров — фонда «Друзья», который также выступает стратегическим консультантом программы, и «Теплицы социальных технологий».

«Помощь рядом» пополнит список социально значимых проектов «Яндекса», крупнейший из которых — образовательная инициатива. В будущем у программы появятся новые направления.