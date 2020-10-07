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«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-05R объемом 10 млрд руб. в размере 6,3% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит пять лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-05R пройдут на Московской бирже 14 октября 2020 г.

Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

Организатором размещения облигаций выступила компания «БК Регион».

«Менеджмент неоднократно подчеркивал, что наша долгосрочная цель - поддерживать комфортную для компании структуру долгового портфеля за счет привлечения “длинных” и “дешевых” денег. Понимая, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки остается ограниченным, мы пользуемся окном возможностей для замещения исторически более дорогих кредитных ресурсов “дешевым" публичным долгом через уже привычный для компании инструмент облигационных займов. Нам приятно, что спрос на ценные бумаги “Ростелекома” сохраняется на высоком уровне, что позволяет привлекать с рынка необходимые средства и свидетельствует о доверии инвестиционного сообщества к качеству наших долговых обязательств», - сказал старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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