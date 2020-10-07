Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

SAP СIS совместно с Университетским Альянсом SAP и Академическим центром компетенции SAP при СПбПУ Петра Великого разработали трёхмесячную online-программу для студентов. Главная цель инициативы – подготовка кадрового резерва для экосистемы SAP. В ее реализацию также вовлечено более 15 партнеров и клиентов SAP, среди которых Accenture, BearingPoint, BDO Unicon, Digital Economy League, EY, Energy Consulting, EPAM, IBA, IBM, Itelligence, IT Zentr Sibir, Novardis, Ramax, SAPRUN, TeamIdea и Vitte Consulting.

Молодые специалисты пройдут обучение по самым востребованным темам, связанным с построением бизнес-процессов интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA. Бесплатный курс объемом в 108 академических часов стартует 10 октября и рассчитан на студентов 3-4 курсов бакалавриата или магистратуры из России и СНГ.

Гибридная программа включает online-лекции, практические задания, а также live-включения с мастер-классами от партнеров. В рамках обучения участники будут регулярно проходить разнообразные тесты, отрабатывая практические навыки по работе в SAP S/4HANA. А кроме этого, будут работать над заданиями, предложенными партнерами, которые на протяжении всего обучения отслеживают прогресс и успехи студентов.

По итогам прохождения программы каждый участник получит сертификат, а магистранты – удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Для студентов из вузов-участников Университетского Альянса SAP в рамках SAP S/4HANA Academy есть дополнительная возможность зачесть курс в дипломе в объеме до трех зачетных единиц.

Алексей Петунин, управляющий директор по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ SAP CIS, отметил: «Программа станет отличным стартом для тех, кто решил стать частью экосистемы SAP и интересуется карьерой в ИТ-консалтинге. Это не только возможность получить нужные знания и практические навыки по работе с инновационными технологиями, которые становятся все более востребованы в современном мире, но еще и реальный шанс попасть на работу к одному из наших партнеров».

Другие материалы рубрики

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета

Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании

Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется

Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах

«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»

Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Техноблог

Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр?

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра