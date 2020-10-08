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«Сеть компьютерных клиник» открыла второе подразделение в Ростове-на-Дону

Бизнес Техника

Федеральная франчайзинговая сеть сервисных центов «Сеть компьютерных клиник» объявила об открытии второго подразделения в Ростове-на-Дону. Новое подразделение находится по адресу: ул. Ленина, д. 97.

«Компьютерная клиника №614» оказывает услуги по диагностике, профилактике и ремонту различной техники: компьютеров и ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, навигаторов и видеорегистраторов, компьютерных комплектующих, а также фотоаппаратов, крупной и мелкой бытовой техники. Работы по гарантийному и негарантийному ремонту проводят инженеры с использованием фирменного оборудования и оригинальных запасных частей. Подразделение имеет множество авторизаций от мировых и российских производителей, что дает право «Компьютерной клинике №614» право осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание фирменной техники и гаджетов. Все инженеры имеют необходимые сертификаты от производителей и постоянно повышают свои компетенции.

Данная «Компьютерная клиника» работает не только с физическими лицами, но и с торговыми организациями и госучреждениями, для которых доступно абонентское обслуживание с возможностью выезда на объект.



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